Подтверждайте денежные переводы в Birbank с SİMA İmza

Теперь пользователи могут подтверждать денежные переводы в Birbank с помощью SİMA İmza. При совершении переводов через приложение Birbank больше не нужно ждать SMS с кодом подтверждения и указывать его в приложении. Использование SİMA İmza позволяет сделать процесс подтверждения переводов быстрее и удобнее. Ранее для подтверждения таких операций использовались коды, отправляемые через систему аутентификации 3D Secure.

Интеграция направлена на упрощение процесса подтверждения денежных переводов, устранение дополнительных шагов и дальнейшее улучшение клиентского опыта.

В настоящее время новая функция доступна только пользователям, зарегистрированным в приложении Birbank с помощью SİMA İmza. Остальные пользователи могут по-прежнему подтверждать денежные переводы — с помощью кода 3D Secure. На следующем этапе возможность подтверждения переводов с помощью SİMA İmza будет предоставлена и другим пользователям.

О SİMA İmza

SİMA — цифровая подпись нового поколения, разработанная ООО AzInTelecom, входящим в AZCON Holding. SİMA İmza позволяет пользователям безопасно и удобно пользоваться широким спектром государственных и частных услуг. Получить цифровую подпись можно бесплатно через мобильное приложение, без необходимости посещать центр клиентского обслуживания.