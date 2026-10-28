Huawei представила серию смартфонов среднего уровня Enjoy 100

Помимо флагманского Pura 90 Plus компания Huawei сегодня представила серию смартфонов среднего ценового сегмента Enjoy 100. В линейку вошли три модели: Enjoy 100, 100 Pro и 100 Pro Max.

Huawei Enjoy 100

Базовая модель получила 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612 × 720 пикселей, частотой обновления 90 Hz, частотой сенсорного слоя 180 Hz, пиковой яркостью 1150 нит и поддержкой функции AOD (Always-On Display).

В основе смартфона лежит фирменный процессор Kirin 8000S. Объем оперативной памяти производитель не называет, но емкость накопителей известна – 128 или 256 Gb. Предусмотрены 13 Мп основная камера (f/1.8) и 8 Мп (f/2.0) фронтальная, расположенная в каплевидном вырезе. Аккумулятор емкостью 6100 мА·ч поддерживает быструю зарядку Turbo SuperCharge мощностью 40 Вт. Обеспечивается до 34 часов работы в режиме разговора и до 24 часов просмотра видео без подзарядки. Габариты и вес: 163.84 x 75.23 x 8.98 мм, 204 гр.

Huawei Enjoy 100 Pro

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ 2160 Hz и защищенным стеклом Kunlun Glass.

В основе устройства лежит процессор Kirin 8020A, емкость накопителей 128, 256 или 512 Gb. Основная камера на 50 Мп (RYYB, f/1.8), фронтальная на 32 Мп (f/2.2) расположена в отверстии по центру экрана. Обе камеры могут записывать видео 4K. Как и базовая модель, Enjoy 100 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Turbo SuperCharge мощностью 40 Вт. Габариты и вес: 161.4 x 74.8 x 7.9 мм, 192 гр.

Huawei Enjoy 100 Pro Max

Старшая модель оборудована крупным 6,84-дюймовым OLED-экраном со сверхтонкими рамками. Разрешение дисплея составляет 2756 x 1272 пикселя, пиковая яркость достигает 8000 нит, остальные характеристики как у Enjoy 100 Pro.

В версии с 512 Gb флеш-памяти установлен процессор Kirin 8020, а в моделях на 128 и 256 Gb — Kirin 8020A. Смартфон оснащен основной 50 Мп камерой (RYYB, f/1.8, запись видео 4K) и 8 Мп (f/2.0) фронтальной, расположенной в отверстии по центру экрана. Аккумулятор емкостью 8800 мА·ч поддерживает быструю зарядку Turbo SuperCharge мощностью 40 Вт. По данным производителя, обеспечивается до 49 часов работы в режиме разговора без подзарядки. Габариты и вес: 163.3 x 78 x 7.98 мм, 228 гр.

Все модели получили поддержку 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, GPS, два слота nano-SIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Старшие модели также оснащены модулем NFC и ИК-пультом. Водозащита не заявлена. Все модели работают на базе HarmonyOS 7.0.

Цены на смартфоны:

Huawei Enjoy 100: 128 Gb встроенной памяти — $210, 256 Gb — $255;

Huawei Enjoy 100 Pro: 128 Gb — $270, 256 Gb — $330, 512 Gb — $405;

Huawei Enjoy 100 Pro Max: 128 Gb — $300, 256 Gb — $360, 512 Gb — $435.

Все модели поступят в продажу в Китае 31 октября.