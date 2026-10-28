Инфобез без иллюзий. В Баку пройдет бесплатная конференция по информационной безопасности

Открыта регистрация на практическую конференцию по информационной безопасности ИБ-турне SearchInform, которая состоится 17 ноября в Баку. Участие в мероприятии могут принять директора и специалисты по безопасности, а также руководители бизнеса.

Тема года: «Инфобез без иллюзий». Эксперты расскажут, как организациям выстраивать информационную безопасность в новых условиях: с ограниченными ресурсами, растущими угрозами, а также возможностями и рисками, связанными с ИИ.

«Уже 16 лет мы собираем ИБ-специалистов, чтобы обсудить технологии защиты информации и обменяться практическим опытом. В этом году мы собрали темы, которые напрямую связаны с текущими задачами бизнеса: антикризисная ИБ, экосистемный подход, оптимизация защитных решений и новые требования к их применению.

Отдельно поговорим об искусственном интеллекте: разберем его возможности для защиты данных, ИИ-инструменты в наших продуктах и др. Также обсудим неочевидные сценарии компрометации и способы их остановки, а опытом выстраивания ИБ поделятся наши крупнейшие заказчики», – комментирует Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», – комментирует Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ».

В программе доклады на тему:

Тренды в ИБ-2026: антикризисная ИБ и экосистемный подход. Новый функционал защитных систем и практика их применения. Выстраивание системы информационной безопасности. Возможности ИИ в КИБ: инструмент или коллега. Неочевидные сценарии компрометации и как их остановить. Результаты антикризисной ИБ: как вендоры и заказчики адаптируются к ограничениям, сокращению бюджетов и росту угроз.

Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно на сайте roadshow.searchinform.ru. Участие бесплатное.