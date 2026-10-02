HP представил недорогой ноутбук Omnibook 5 с OLED-дисплеем и автономностью до 42 часов

Компания HP представила тонкий и легкий ноутбук OmniBook 5. Устройство, выполненное в алюминиевом корпусе, отличается высокой производительностью и высокой автономностью.

HP OmniBook 5 получил сенсорный 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением вплоть до 2.5K (2560×1600 пикселей). Показатель яркости в режиме HDR составляет 620 нит. Обеспечивается 100% охват цветового пространства DCI-P3. Для защиты экрана используется покрытие из стекла Corning Gorilla Glass 3. Также предусмотрена функция защиты зрения Low Blue Light. Крышка ноутбука откидывается на 180 градусов, поэтому положение дисплея можно свободно подстраивать под рабочее место.

Ноутбук оснащен процессорами Intel вплоть до Core 7 350, оперативной памятью LPDDR5-6400 до 16 Gb и накопителями NVMe M.2 PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb. В базовой конфигурации HP OmniBook 5 получил 6-ядерный процессор Core 5 320 поколения Wildcat Lake, 8 Gb оперативной памяти и 256 Gb встроенной.

Батарея на 60 Вт ч, по заявлению производителя, обеспечивает автономность до 42 часов при воспроизведении офлайн-видео. На восполнение 50% заряда уходит всего 30 минут. В комплекте идет GaN-зарядка мощностью 65 Вт. Для подключения периферии предусмотрены два порта USB-C со скоростью до 10 Гбит/с, один HDMI 2.1 и 3,5 мм разъем. Есть веб-камера с ИК-датчиком и пара микрофонов, клавиатура имеет подсветку. Габариты ноутбука составляют 312,4 × 218,9 × 11,7 мм, вес — около 1,16 кг.

HP OmniBook 5 поступит в продажу до конца октября по цене от $699,99.