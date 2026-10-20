Представлен фитнес-браслет Redmi Band 4 с автономностью до 21 дня

В Китае представлен фитнес-браслет Redmi Band 4, который пришел на смену модели третьего поколения 2024 года. Отличительными чертами устройства стали обновленная форма корпуса, экран с повышенной частотой обновления и увеличенное время автономной работы.

Redmi Band 4 выполнен в цельном корпусе с рамкой, имитирующей металлическую текстуру, а ремешок обзавелся обновленной застежкой, которая надежнее фиксирует браслет на запястье. Экран имеет диагональ 1,47 дюйма при частоте обновления 60 Hz и прикрыт 2,5D-стеклом.

По данным производителя, Redmi Band 4 способен работать до 21 дня на одном заряде (на три дня дольше предыдущей модели) при минимальной нагрузке. При активном использовании функций мониторинга время работы сокращается до 8 дней. Итоговый показатель будет зависеть от того, какие именно функции отслеживания подключены.

Поддерживается стандартный набор функций: отслеживание частоты сердечных сокращений, измерение уровня кислорода в крови, круглосуточный мониторинг уровня стресса, контроль качества сна и показатели женского здоровья. Предусмотрены 50 спортивных режимов, в том числе бег, велоспорт и настольный теннис. Корпус имеет водозащиту 5ATM. Фитнес-браслет отображает уведомления, позволяет устанавливать будильники и менять циферблаты. Пользователям в Китае доступна оплата по QR-кодам платежных систем WeChat и Alipay. В новой модели, в отличии от предыдущей, нет модуля NFC.

Цена Redmi Band 4 в Китае составляет $25.