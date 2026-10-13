Исследование Mastercard: 79% молодых людей использовали ИИ для поиска информации о товарах

Компания Mastercard опубликовала новый отчет «Краткая история будущего покупок и платежей» (A Short History of the Future of Shopping and Payments), в котором исследуется, как искусственный интеллект может изменить то, как люди находят товары, принимают решения о покупке и совершают оплату. В ходе исследования, легшего в основу отчета, были опрошены 13 000 пар — молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет и их родители — на 13 рынках. Согласно полученным данным, 79% молодых людей и 70% родителей за последний год использовали ИИ для поиска информации о товарах.

Исследование Mastercard также показывает, что ИИ становится частью привычного процесса покупок. 62% молодых людей и 49% родителей используют ИИ для поиска информации о товарах как минимум раз в месяц. 61% молодых людей заявляют, что в той или иной степени готовы пользоваться комплексным ИИ-ассистентом, способным управлять процессом покупок от их имени. Около 67% родителей считают, что поколению их детей будет комфортнее совершать покупки с помощью ИИ, чем им самим.

По мере перехода ИИ от поиска информации к совершению покупок границы будут устанавливать пользователи

В отчете рассматривается становление агентной коммерции, при которой ИИ не только помогает людям находить товары и сравнивать варианты, но и совершает действия от их имени. Этот сдвиг анализируется с трех точек зрения: потребительский опыт при совершении покупок, отношения ритейлеров с клиентами и инфраструктура доверия, необходимая для проведения платежей.

Например, ИИ-агент может сравнить варианты авиаперелетов или собрать корзину для регулярной закупки продуктов. Сможет ли он сделать следующий шаг и завершить покупку, будет зависеть от разрешений, заданных пользователем.

Согласно отчету, более широкое распространение агентной коммерции будет зависеть от того, удастся ли сохранить за потребителями четкий контроль. Это предполагает проверку того, от чьего имени действует ИИ-агент, установление четких лимитов расходов и возможность для пользователей самостоятельно решать, когда требуется дополнительное подтверждение. Потребители также должны ясно понимать, что произойдет в случае ошибочной или непредвиденной транзакции.

Для ритейлеров все большее значение приобретает проверяемая информация

По мере того как ИИ-агенты начинают оценивать варианты от имени потребителей, ритейлерам также придется менять подход к предоставлению информации. Данные о цене, наличии товара, условиях доставки и возврата все чаще должны быть доступны ИИ-агентам, а заявления о характеристиках товаров и их экологичности — подкрепляться проверяемой информацией.

В отчете Mastercard также подчеркивается роль доверия в платежном процессе. Помимо защиты платежных данных, это означает возможность удостовериться в подлинности ИИ-агента и подтвердить, что у него есть полномочия на проведение конкретной транзакции. Это помогает гарантировать, что покупки, совершаемые от имени потребителя, не выходят за рамки установленных им лимитов и разрешений.

Примечание об исследовании: Онлайн-исследование было проведено компанией Opinium по заказу Mastercard в июне–июле 2026 года в Болгарии, Чехии, Франции, Германии, Израиле, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании.