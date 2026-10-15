Garmin MARQ 3 — премиальная линейка smart-часов для разных категорий пользователей

Компания Garmin выпустила серию премиальных smart-часов MARQ Gen 3. В линейку нового поколения вошли шесть моделей для разных категорий пользователей: MARQ Adventurer, Athlete, Aviator, Commander, Diver и Golfer. Каждая модель получила особые браслеты и ремешки, безели, настраиваемые циферблаты, а также набор специальных возможностей. Титановый корпус часов диаметром 47 мм имеет толщину 15 мм и выдерживает давление воды до 10 ATM.

MARQ Adventurer получили ремешок из высококачественной итальянской кожи и герметичные кнопки. Безель удобно использовать с компасом и многослойными картами. Функция ClimbPro в реальном времени обеспечит пользователя информацией о текущих и предстоящих подъемах во время походов, пробежек и велозаездов. MARQ Athlete имеют силиконовый ремешок и керамический безель с индикатором максимального потребления кислорода. Часы получили расширенные показатели выносливости и набор разработанных специально для спортсменов фитнес-функций.

MARQ Aviator комплектуется ремешком из телячьей кожи и вставкой из полированной черной керамики на безеле. Модель создана для тех, кто проводит много времени в воздухе: имеются динамические карты полетов, стрелка UTC для отслеживания часовых поясов, авиационные метеорологические сводки и многое другое. MARQ Commander оснащены ремешком из жаккардовой ткани с камуфляжным узором, кнопками с микронасечками, а также матовой черной керамической вставкой на безеле с разметкой времени UTC.

MARQ Diver ориентированы на работу под водой, поэтому часы получили герметичные кнопки и ремешок с системой микрорегулировки в пределах 15 мм. С этой моделью можно погружаться под воду на глубину до 40 м. MARQ Golfer комплектуются ремешком из жаккарда, а на керамическую вставку безеля нанесена шкала для отсчета 18 лунок. Имеются функции для гольфа: Virtual Caddie, карта рельефа грина и информация о более чем 43 тыс. полей для гольфа.

Все модели оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 1,4 дюйма с пиковой яркостью 3000 нит. Защищает экран сапфировое стекло. Garmin MARQ 3 предлагают обновленные навигационные функции, в том числе предустановленные карты всего мира и поиск по адресам. Предусмотрена поддержка спутниковой связи inReach, GPS, NFC для бесконтактной оплаты, в наличии есть встроенные динамик и микрофон, а также светодиодный фонарик. Объем встроенной памяти составляет 128 Gb. Набор функций мониторинга здоровья стандартный: отслеживание уровня стресса, насыщение крови кислородом, ЭКГ, вариабельность сердечного ритма и другие показатели. Производитель обещает до 18 дней автономной работы или до 7 дней с функцией Always-on-Display.

В зависимости от версии стоимость Garmin MARQ Gen 3 составит от $2500 до $3100. В продаже часы появятся в декабре.