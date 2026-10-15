RedMagic 12 Pro+ получил экран без вырезов с частотой 185 Hz и жидкостное охлаждение

В Китае состоялась презентация игрового флагманского смартфона RedMagic 12 Pro+, который стал единственным представителем новой номерной линейки. Смартфон сохранил плоскую заднюю панель без выступающего блока камер. Толщина рамок вокруг дисплея составляет всего 0,96 мм со всех четырех сторон. Благодаря технологии подэкранной фронтальной камеры девятого поколения экран полностью лишен вырезов и отверстий.

RedMagic 12 Pro+ оснащен плоским 10-битным 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE X11 с разрешением 2688×1216 пикселей и частотой обновления до 185 Hz. Частота опроса сенсорного слоя достигает 500 Hz в обычном режиме и 5000 Hz при кратковременных касаниях. Локальная пиковая яркость (в режиме HDR) достигает 5000 нит, а максимальная яркость по всей площади экрана – 1900 нит. ШИМ-регулировка яркости составляет 2592 Hz. Специальный чип G1 отвечает за согласованность яркости, цветопередачи и частоты обновления между областью камеры и остальной частью экрана.

Смартфон построен на базе флагманского процессора 2-нм Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Его дополняет специализированный игровой чип Red Core R5, который участвует в обработке графики, масштабировании изображения и управлении игровыми функциями. Для отвода тепла применяется обновленная система ICE Magic, сочетающая жидкостное охлаждение с активным вентилятором Drive Wind 5.0 (до 25 500 об/мин) и RGB-подсветкой. Циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает микропомпа с давлением 130 кПа и энергопотреблением 20 мВт. Дополнительно используются испарительная камера, композитный жидкий металл и графеновые теплораспределительные элементы. По заявлению производителя, сочетание этих технологий позволяет эффективнее отводить тепло при длительных игровых нагрузках. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает рекордные 5 670 006 баллов. Предусмотрена оперативная память LPDDR5T и накопители стандарта UFS 4.1 Pro.

Производитель заявляет поддержку аппаратной трассировки лучей в совместимых играх, генерации кадров и повышения разрешения в играх. Для шести тайтлов предусмотрена обработка графики с трассировкой лучей, а улучшения частоты кадров и изображения доступны более чем в 200 играх. Кроме того, смартфон поставляется с эмулятором для запуска PC-игр. Для оптимизации производительности используется игровой движок CUBE 4.0.

В основную камеру входит два датчика по 50 Мп: главный (1/1.56″, OIS) и широкоугольный (угол обзора 120°). Под дисплеем находится 16 Мп фронтальная камера с сенсором OmniVision. Емкость аккумулятора составляет 8400 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка мощностью 80 Вт. Предусмотрена прямая подача питания в обход аккумулятора, чтобы уменьшить нагрев устройства во время продолжительных игровых сессий.

В оснащение смартфона также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, ИК-порт, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, симметричные стереодинамики (1115E) с Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъем, линейный вибромотор по оси X и защита IP68/IP69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Для более удобного управления в играх на правой грани находятся сенсорные триггеры с частотой опроса 700 Hz. Габариты и вес: 163×76×8,55 мм, 223 гр. Смартфон работает на Android 17 с оболочкой RedMagic OS 12.

Цены на RedMagic 12 Pro+ в Китае: 12/256 Gb — $1046, 16/512 Gb — $1195, 16 Gb/1 Tb — $1345. Цветовая палитра включает белый, черный и голубой варианты. Смартфон уже поступил в продажу на китайском рынке, сроки международного релиза пока не объявлены.