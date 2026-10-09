Forza Horizon 6 выйдет на PS5 26 января 2027 года

Компания Sony назвала дату выхода гоночной аркады Forza Horizon 6 на PS5 – игра выйдет 26 января 2027 года. Изначально планировалось выпустить порт до конца 2026 года, но релиз сдвинули, чтобы совместить его с выходом первого крупного дополнения.

Разработчики Playground Games опубликовали трейлер, кадры для которого были записаны на базовой версии PS5 в режиме «Качество» (4K при 30 FPS). На релизе игрокам также будет доступен режим «Производительность» с целевой частотой 60 FPS. За техническую адаптацию отвечает студия Panic Button, ранее перенесшая на PS5 предыдущую часть франшизы.

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В PlayStation Store уже открылись предзаказы на три издания:

Standard Edition ($70) — базовая игра;

Deluxe Edition ($100) — игра и дополнительный цифровой контент;

Premium Edition ($120) — включает первое крупное расширение и предоставляет ранний доступ с 21 января 2027 года.

За оформление предзаказа любого из изданий игроки получат уникальный бонус — модифицированный суперкар Ferrari J50, который добавится в гараж сразу после прохождения пролога. На PS5 игра предложит полноценную поддержку cross-play и cross-save с платформами Xbox Series X/S и PC (Steam). Кроме того, на PS5 с первого дня будет доступен весь пользовательский контент, созданный сообществом за прошедшие месяцы, включая трассы EventLab, ливреи и готовые настройки тюнинга автомобилей.

Напомним, что действие Forza Horizon 6 разворачивается в Японии, а в автопарке представлено более 550 реально существующих автомобилей. Оригинальный релиз на PC и Xbox состоялся 19 мая 2026 года. Гоночная аркада стала самой высокооцененной игрой на Metacritic за первую половину 2026 года.