В Epic Games Store можно бесплатно забрать Out of Sight и TerraScape

Epic Games Store отдает бесплатно своим пользователям две игры: Out of Sight и TerraScape. Акция действует до 15 октября 19:00 по бакинскому времени. Обе игры заслужили положительные пользовательские отзывы.

Out of Sight – это атмосферный хоррор от второго лица от студии The Gang. По сюжету главная героиня, слепая девочка по имени Софи, пытается выбраться из мрачного готического особняка. Из-за слепоты героиня видит мир глазами своего плюшевого мишки, которого она может оставлять или перемещать в пространстве.

TerraScape сочетает в себе жанры градостроительной стратегии и карточной головоломки. Игроки будут строить королевства и поселения на плавучих или процедурно сгенерированных островах, используя колоды карт со зданиями и элементами ландшафта. За правильные ходы начисляются очки и новые карты, а также открываются секретные комбинации.

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На следующей неделе Epic Games Store вновь подарит две игры -это будут психологический хоррор Bad Cheese и шпионская головоломка Agent A.