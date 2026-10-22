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Флагманы OPPO Find X10 и X10 Pro Max вышли на глобальный рынок

OPPO Find X10 Pro Max

Компания OPPO провела глобальный запуск флагманских смартфонов Find X10 и Find X10 Pro Max, представленных в Китае месяц назад.

По техническим характеристикам изменений нет, за исключением версий для европейского рынка. Емкость аккумуляторов в обоих моделях для рынка Европы урезана до 7150 мАч, тогда как версии для других глобальных рынков остались прежними — 8000 мАч. Мощность зарядок не изменилась. Кроме того, Find X10 Pro Max лишился оранжевой расцветки.

OPPO Find X10 Pro Max

Цены на смартфоны для международного рынка ожидаемо выше, чем для Китая. OPPO Find X10: 12/256 Gb — 1299 евро, 12/512 Gb — 1499 евро. Расцветки: серый, голубой и оранжевый. OPPO Find X10 Pro Max: 12/512 Gb — 1799 евро. Расцветки: серый и белый. Продажи смартфонов на глобальном рынке начнутся в конце октября. Предзаказы в ряде стран уже открыты.

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