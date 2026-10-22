Флагманы OPPO Find X10 и X10 Pro Max вышли на глобальный рынок

Компания OPPO провела глобальный запуск флагманских смартфонов Find X10 и Find X10 Pro Max, представленных в Китае месяц назад.

По техническим характеристикам изменений нет, за исключением версий для европейского рынка. Емкость аккумуляторов в обоих моделях для рынка Европы урезана до 7150 мАч, тогда как версии для других глобальных рынков остались прежними — 8000 мАч. Мощность зарядок не изменилась. Кроме того, Find X10 Pro Max лишился оранжевой расцветки.

Цены на смартфоны для международного рынка ожидаемо выше, чем для Китая. OPPO Find X10: 12/256 Gb — 1299 евро, 12/512 Gb — 1499 евро. Расцветки: серый, голубой и оранжевый. OPPO Find X10 Pro Max: 12/512 Gb — 1799 евро. Расцветки: серый и белый. Продажи смартфонов на глобальном рынке начнутся в конце октября. Предзаказы в ряде стран уже открыты.