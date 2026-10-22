IBM Financial Integrity Day: R.I.S.K. Company и IBM представят передовые технологии защиты цифровых финансовых экосистем в Азербайджане

30–31 октября в Азербайджане состоится IBM Financial Integrity Day — масштабное двухдневное мероприятие, организованное R.I.S.K. Company совместно с IBM. Участники рассмотрят возможности искусственного интеллекта и передовых решений в области информационной безопасности для противодействия финансовому мошенничеству, защиты цифровых идентичностей и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры.

На фоне стремительной цифровизации государственного управления и финансового сектора защита транзакций, цифровых идентичностей и критически важных данных приобретает стратегическое значение. Организациям необходимо не только выявлять киберугрозы, но и предотвращать мошеннические действия до того, как они приведут к финансовым потерям или нарушению работы цифровых сервисов.

IBM Financial Integrity Day станет площадкой для знакомства с современными технологиями, позволяющими выстраивать комплексную защиту цифровых и финансовых экосистем. В центре внимания окажутся три ключевых направления: безопасность цифровых идентичностей, предотвращение мошеннических платежей и централизованное управление конфиденциальными данными и учетными сведениями.

В рамках мероприятия будут представлены три решения:

IBM Trusteer обеспечивает защиту цифровых идентичностей, помогает предотвращать несанкционированный доступ и противодействовать сложным онлайн-угрозам.

IBM Safer Payments предназначен для выявления и предотвращения мошеннических транзакций в режиме реального времени.

HashiCorp Vault позволяет централизованно защищать и контролировать секреты, учетные данные, сертификаты и ключи API в облачных и локальных ИТ-средах.

Объединение этих технологий отражает комплексный подход к информационной безопасности — от защиты цифрового доступа и контроля финансовых операций до управления критически важными данными. Для банковского сектора, финансовых организаций и государственных структур, развивающих цифровые сервисы, такие инструменты становятся важной составляющей обеспечения устойчивости, доверия и непрерывности бизнес-процессов.

Проведение IBM Financial Integrity Day в Азербайджане подчеркивает актуальность этих задач для местного рынка и создает возможность познакомиться с технологическими подходами IBM к защите финансовых операций и цифровой инфраструктуры.

Мероприятие состоится 30–31 октября. Организаторами выступают R.I.S.K. Company и IBM. Для получения дополнительной информации и регистрации обращайтесь по адресу: [email protected].