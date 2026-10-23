Утверждены масштабные изменения в сфере льгот для технологий и инноваций — кого они коснутся?

Указами Президента Азербайджанской Республики от 22 октября 2026 года утверждены изменения в законодательстве, направленные на ускорение развития цифровой экономики, поддержку технологического предпринимательства, привлечение в страну международных цифровых специалистов и расширение возможностей участия инновационных продуктов в государственных закупках.

Изменения охватывают резидентство в технопарках, налоговые льготы и льготы по социальному страхованию, финансирование стартапов, правовой статус цифровых кочевников и механизмы закупки инновационных продуктов.

Расширяется круг лиц, имеющих право на резидентство в технопарках

Изменения, внесённые в «Типовое положение о технологическом парке», создают правовые условия для осуществления деятельности фрилансерами и цифровыми кочевниками в качестве резидентов технопарков. Фрилансеры — это физические лица, которые самостоятельно, без привлечения наёмных работников, оказывают платные услуги или выполняют работы на основании гражданско-правового договора. Цифровые кочевники — иностранные граждане или лица без гражданства, работающие дистанционно в иностранных государствах с использованием информационных и коммуникационных технологий и получающие доходы исключительно из иностранных источников.

В перечень направлений деятельности, дающих право на резидентство, наряду с разработкой программного обеспечения и системной интеграцией включаются искусственный интеллект, кибербезопасность, робототехника, облачные технологии, игровые технологии и другие высокотехнологичные сферы. Также создаются возможности для получения статуса резидента технопарка лицами, располагающими перспективными бизнес-идеями, но имеющими ограниченный опыт работы в соответствующих областях.

Кроме того, предусматривается ускорение экспертной оценки, более чёткое регулирование вопросов, связанных с инфраструктурой технопарков и имущественными отношениями, а также перевод регистрационных процедур в электронный формат через платформу «mygov biznes».

Эти изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Расширяются налоговые льготы и льготы по социальному страхованию для резидентов технопарков

Для резидентов технопарков, которые получат свидетельство о резидентстве с 1 января 2027 года и будут соответствовать установленным критериям, срок действия налоговых льгот увеличивается до 20 лет. Льготы распространяются на доходы и прибыль, полученные от соответствующей деятельности, дивиденды, выплачиваемые за счёт доходов от этой деятельности, а также используемое имущество и земельные участки. Льготы будут предоставляться и резидентам, осуществляющим деятельность за пределами технопарка.

Для работников резидентов, занятых в соответствующих направлениях деятельности, предусматривается применение ставки подоходного налога в размере 0% в течение 20 лет.

Для новых резидентов также увеличивается с 10 до 20 лет срок действия предусмотренной возможности выбора порядка расчёта взносов на социальное страхование за работников, привлекаемых к соответствующей деятельности.

Резиденты, относящиеся к субъектам крупного предпринимательства, смогут пользоваться налоговыми льготами при соблюдении условий, касающихся показателей экспорта и поступления доходов от экспорта на счета в Азербайджане.

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности и разработок (R&D) предусматривается вычет определённых операционных расходов, направленных на создание инновационных продуктов, из налогооблагаемого дохода с применением коэффициента 2,5. При расчёте норм амортизации оборудования, используемого для этих работ и учитываемого отдельно, будет применяться коэффициент 2.

Также будут применяться соответствующие налоговые освобождения при экспорте оборудования, интегрированного с программным обеспечением, инновационным продуктом или ноу-хау, созданными резидентом.

Расширяются возможности финансирования стартапов и доступа к цифровым услугам

В целях стимулирования привлечения инвестиций в стартапы предусматривается возможность вычета из налогооблагаемого дохода части инвестиций, вложенных аккредитованными инвесторами при соблюдении определённых условий.

Кроме того, предлагается предоставлять налоговые льготы сроком на 10 лет в отношении доходов, полученных от краудфандинга и инвестиций венчурного капитала, а также доходов, предоставляемых работникам резидентов технопарков в рамках планов участия в капитале и владения акциями.

На платежи стартапов и резидентов технопарков за облачные сервисы, платформы, программное обеспечение и API-услуги, получаемые от нерезидентов для осуществления своей деятельности, будут распространяться налоговые льготы и льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) сроком на 20 лет.

Для высококвалифицированных мигрантов также предусматривается освобождение от подоходного налога сроком на 20 лет в отношении доходов, получаемых из иностранных источников на основании трудовых договоров с нерезидентами, находящимися за рубежом.

Определяется правовая база для цифровых кочевников и высококвалифицированных мигрантов

Изменения, внесённые в Миграционный кодекс, закрепляют понятие цифрового кочевника. Этот статус распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих дистанционно в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций и получающих доходы из иностранных источников.

Для них предусматриваются механизмы получения деловой визы, а также временного и постоянного разрешения на проживание при соблюдении определённых условий. Для получения разрешения на проживание необходимо, чтобы лицо было поставлено на налоговый учёт и осуществляло деятельность в качестве резидента технопарка. Также устанавливаются требования к наличию стабильного дохода из иностранных источников.

Уточняются и положения, касающиеся обязательного государственного социального страхования цифровых кочевников и высококвалифицированных мигрантов, работающих в сферах, связанных с цифровыми технологиями.

Создаются новые механизмы государственных закупок инновационных продуктов

Для расширения участия стартапов, резидентов промышленных и технологических парков в государственных закупках предусматриваются новые механизмы приобретения инновационных продуктов.

При закупке таких продуктов стоимостью до 100 тыс. манатов будет применяться отдельный порядок закупок при условии получения ценовых предложений как минимум от трёх поставщиков.

При закупках с предполагаемой стоимостью до 250 тыс. манатов при оценке предложений по инновационным продуктам будет применяться 20-процентная закупочная преференция. Эта преференция не означает автоматического снижения цены контракта, а представляет собой корректировку, применяемую при оценке предложений.

Также предусматривается механизм пилотного внедрения для разработки инновационных продуктов, технические характеристики которых невозможно заранее точно определить, и их испытания в реальных условиях эксплуатации.

Сумма договора о пилотном внедрении, заключаемого с каждым поставщиком, составит до 1 млн манатов, а срок его действия — до 12 месяцев. В договорах будут определяться условия, касающиеся промежуточных результатов, поэтапных платежей, защиты данных, безопасности и прав интеллектуальной собственности.

В то же время изменениями в Закон «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» предусматривается запрет на посещение проверяющим органом места осуществления деятельности предпринимателя и проведение проверочных мероприятий в рамках соответствующей проверки в период её приостановления.

Отметим, что изменения в законодательство подготовлены в рамках реализации «Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы», утверждённого распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 953 от 27 февраля 2026 года.

Изменения направлены на развитие технологического предпринимательства, создание инновационных продуктов, привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности цифровой экономики Азербайджана.