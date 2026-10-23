Call of Duty: Modern Warfare 4 satışa çıxdı

Call of Duty: Modern Warfare 4 şuterinin tam versiyası PC, PS5, Xbox Series və Switch 2 platformalarında satışa çıxıb. Oyunun təkoyunçulu süjet rejimi bir həftə əvvəl erkən girişdə, DMZ rejimi isə ayın 20-dən etibarən əlçatan idi.
Yenidən başladılmış Modern Warfare seriyasının son oyunu Şimali və Cənubi Koreya arasındakı müharibədən bəhs edir. Əsas personajlar Cənubi Koreya dəniz piyadalarının sıravi əsgəri Pak və kapitan Con Praysdır. Baş antaqonist Lukaşer obrazını isə aktyor Mads Mikkelsen canlandırır.
Oyunun süjet kampaniyası ilk Black Ops və Modern Warfare hissələrindən bəri seriyanın ən yaxşısı kimi qiymətləndirilir. Bununla belə, bəzi PC oyunçuları multiplayer rejimində konsol istifadəçilərinin avtomatik nişanalma funksiyası sayəsində üstünlük qazandığından şikayətlənirlər. Onlayn rejimlərdəki xəritələr də oyunçuların xoşuna gəlməyib.
Oyunun qiymətləndirmələri belədir:
- Metacritic: 84/100 — 11 rəy əsasında
- OpenCritic: 84/100 — 13 rəy əsasında
- Steam: 92% müsbət rəy — 539 istifadəçi rəyi əsasında
Call of Duty: Modern Warfare 4-ün qiyməti PC və konsollarda 70 dollardan başlayır.