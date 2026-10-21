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AMD добавила поддержку апскейлера FSR 4.1 на видеокартах серии Radeon RX 6000

AMD FSR 4.1

Компания AMD объявила, что технология масштабирования изображения FSR 4.1 стала доступна на видеокартах линейки Radeon RX 6000. Отмечается, что добавлена не просто поддержка, но также проведена дополнительная оптимизация для каждой модели.

AMD FSR 4.1

Кроме того, поддержка FSR 4.1 появилась в процессорах линейки AMD Ryzen AI Max и ноутбуках с AMD Ryzen AI 9. Для менее мощных решений компания подготовила облегченную версию апскейлера.

AMD отметила, что продолжает тесное сотрудничество с Microsoft, чтобы FSR 4.1 стал доступен на игровых устройствах компании. К примеру, апскейлером можно будет воспользоваться на портативных ПК ROG Xbox Ally X. В AMD заявили, что разница в детализации и производительности будет заметна даже на экране 1080p.

Компания также анонсировала выход технологии FSR 4.1 на консолях Xbox Series X/S, но сроков пока нет.

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