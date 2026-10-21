Представлены игровые флагманы Honor WIN2 и WIN RT2 с емкими аккумуляторами

Компания Honor представила в Китае второе поколение флагманских смартфонов линейки WIN – это модели WIN2, WIN RT2 и WIN Turbo2. В этой новости мы расскажем о старших моделях WIN 2 и WIN RT2.

Оба смартфона получили одинаковый экран: эта плоская 6,89-дюймовая LTPS OLED панель с разрешением 3104 × 1440 пикселей и частотой обновления до 185 Hz. Заявлены пиковая яркость до 10 000 нит, минимальная — 1 нит, ШИМ до 5920 Hz, 10-битная глубина цвета, охват DCI-P3 и поддержка Dolby Vision. Производитель заявляет поддержку нативных режимов 144, 165 и 185 Hz более чем в 40 популярных играх. Мгновенная частота опроса сенсора достигает 5000 Hz, а частота регистрации касаний десятью пальцами одновременно — 520 Hz. Также предусмотрен гироскоп на 800 Hz. Через разъем USB 3.2 Type-C можно выводить изображение в 4K при 60 Hz на внешний экран. Толщина рамок составляет 0,93 мм.

Honor WIN2

В основе смартфона лежит 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой CPU 5,01 GHz и графикой Adreno 850. Объем оперативной памяти LPDDR5X Ultra составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 256, 512 Gb или 1 Tb. Для повышения стабильности частоты кадров используется фирменный игровой движок Phantom Engine.

Главная особенность модели – система активного охлаждения с двумя турбинами. Два вентилятора создают объемный воздушный поток, помогая отводить тепло не только от процессора, но и от рамки, задней панели и экрана. Максимальная скорость вращения достигает 31 000 об/мин. Доступны четыре основных режима работы: тихий, сбалансированный, производительный и максимальный, а скорость вращения также можно регулировать вручную. По данным Honor, новая система способна снизить температуру корпуса на 10 °C за 50 секунд в специальном режиме быстрого охлаждения.

Основная камера состоит из двух сенсоров: главного на 200 Мп (1/1.4″, f/1.9, OIS, CIPA 7.0) и сверхширокоугольного на 12 Мп (f/2.2). Главный модуль поддерживает 4-кратное приближение без потери качества за счет кропа изображения. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, HDR, угол обзора 90°). Обе могут записывать видео 4К@60/30fps. Типичная емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 10 100 мА·ч, номинальная – 9850 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 100 Вт, беспроводная до 80 Вт и проводная реверсивная до 27 Вт. Есть также режим обходной зарядки. Honor обещает до 17,7 часа непрерывной игры.

Honor WIN RT2

Смартфон построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой CPU 4,6 GHz и графикой Adreno 840. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопители UFS 4.1 объемом 256 или 512 Gb. Для повышения стабильности частоты кадров также используется фирменный игровой движок Phantom Engine. Для охлаждения используется один встроенный вентилятор с четырьмя режимами работы. Воздуховоды расположены под углом 90° к корпусу и направляют поток через область с ключевыми компонентами.

Основная камера практически такая же, как у модели WIN2, только сенсор чуть меньше. Главный датчик на 200 Мп (1/1,55″, f/1,9, OIS, CIPA 6.0) и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2). Фронтальная камера точно такая же как у WIN2. Типичная емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 12 070 мАч, тогда как номинальная — 11 790 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 90 Вт и проводную реверсивную зарядку до 27 Вт. Беспроводная зарядка не предусмотрена. Есть режим питания в обход аккумулятора во время игры. По данным Honor, на смартфоне можно беспрерывно играть до 22,2 часа.

На правой грани смартфонов размещена программируемая кнопка WIN Key. Для нее можно назначать игровые действия (прицеливание, стрельбу, блок или другое), а чувствительность и виброотклик регулируются по трем уровням. Отдельно можно приобрести чехол с рукоятками для удобного хвата и дополнительными кнопками. В блок камер встроено световое кольцо WIN с более чем 40 вариантами игровых эффектов.

Также в оснащение устройств входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (Bluetooth 6.3 у WIN2), GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 3.2 Type-С (у WIN2), USB 2.0 Type-С (у WIN RT2), симметричные стереодинамики (1216), линейный вибромотор по оси X и защита IP68/69/69K. За стабильность соединения отвечает новый радиочип Honor C3 и технология Link Turbo X, объединяющая Wi‑Fi и мобильную сеть. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 163 x 78 x 8.5 мм, 237 гр. Работают устройства на Android 17 с оболочкой MagicOS 11.

Цены на Honor WIN2: 12/256 Gb – $823, 16/256 Gb – $868, 12/512 Gb – $943, 16/512 Gb – $1048, 16 Gb/1 Tb – $1198. Цены на Honor WIN RT2: 12/256 Gb – $674, 16/256 Gb – $734, 12/512 Gb – $779, 16/512 Gb – $823. Палитра расцветок включает белый, черный и серебристо-красный варианты. Продажи обеих моделей в Китае уже стартовали, о международном запуске пока не объявлено.