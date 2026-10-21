Bestcomp Group, HPE и Commvault собрали ИТ-руководителей на «Connected for Growth»

С 16 по 18 октября 2026 года Bestcomp Group, HPE и Commvault провели мероприятие «Connected for Growth». В нем участвовали руководители ИТ-департаментов более 50 компаний-заказчиков. Ключевой вопрос мероприятия заключался в том, как развивать ИТ-инфраструктуру, сохраняя управляемость систем, защищённость данных и непрерывность бизнес-процессов. В центре обсуждения были практические вопросы управления виртуальными и облачными средами, защиты резервных копий и восстановления критически важных систем после сбоев.

Приветственной речью мероприятие открыл заместитель генерального директора и коммерческий директор Bestcomp Group Халил Алекперов. Он отметил важность долгосрочных и прочных отношений с ключевыми заказчиками на рынке и поблагодарил участников за многолетнее сотрудничество.

Директор по продажам Bestcomp Group Анар Ханалиев рассказал об основных направлениях деятельности компании и предприятий группы, подходах к системной интеграции и сервисному обслуживанию. Отдельно он представил собственные продукты компании — AzDoc Pro, BestUp, bCloud и Bestbook.

Представитель HPE Эрдем Озтюрк рассказал, как искусственный интеллект, гибридные облака и сетевые технологии помогают развивать ИТ-инфраструктуру с учётом растущих потребностей бизнеса.

Главный архитектор решений HPE Гёркем Джан представил возможности HPE Morpheus и VM Essentials. Эти решения служат для централизованного управления виртуальными и облачными средами, автоматизации повседневных операций и оптимизации затрат. Отдельную сессию он посвятил HPE Zerto и рассказал, как решение помогает минимизировать потери данных и сократить время восстановления критически важных систем.

Региональный директор Commvault Иван Засохлин подчеркнул, что наличие резервных копий само по себе не гарантирует успешного восстановления данных. Копии нужно защищать и регулярно проверять на готовность к использованию в случае инцидента.

Эту тему развил Дмитрий Иванюк, представивший платформу Commvault Cloud Unity. Она предназначена для защиты данных, обнаружения угроз и безопасного восстановления после кибератак.

«Connected for Growth» стал площадкой для диалога о том, как выстраивать ИТ-инфраструктуру с учётом реальных потребностей бизнеса. В фокусе были решения, помогающие эффективнее управлять системами, защищать данные и сохранять устойчивость при сбоях и кибератаках.