20 млн. долларов за 48 часов: Fominov Consulting, Commvault, Everpure и Fortis Distribution, показали, как бизнесу пережить кибератаку

13 октября в Баку руководители и специалисты по информационной безопасности азербайджанских компаний оказались в эпицентре киберкризиса: злоумышленники захватили системы международной авиакомпании, остановили бронирование рейсов и потребовали выкуп в размере 20 млн. долларов. На принятие решения оставалось 48 часов. Так началась Minutes to Meltdown — интерактивная симуляция Commvault, ставшая центральным событием совместной встречи FOMINOV CONSULTING, Fortis Distribution, Commvault и Everpure, посвящённой защите корпоративных данных и непрерывности бизнеса.

Вместо привычной череды презентаций участники получили возможность проверить себя в условиях, максимально приближенных к реальному киберинциденту. Как действовать, когда инфраструктура парализована, конфиденциальные данные под угрозой, а каждое решение может обернуться многомиллионными потерями? Ответы искали не в теории, а в ходе командной работы, требовавшей быстро оценивать риски, согласовывать действия и выбирать стратегию реагирования.

Открывая мероприятие, директор FOMINOV CONSULTING Айтен Мустафаева подчеркнула растущую значимость защиты корпоративной информации и необходимость комплексного подхода к безопасности. Вместе с технологическими партнёрами компания представила решения и практики, помогающие организациям противостоять современным угрозам, защищать данные и сохранять работоспособность критически важных систем.

Minutes to Meltdown: когда каждое решение имеет последствия

Minutes to Meltdown: Interactive Cyber Resilience Experience — международный интерактивный формат Commvault, в котором участники не просто наблюдают за развитием кибератаки, а сами управляют кризисом. Они получают роли руководителей условной компании, анализируют поступающие сведения и принимают решения, от которых зависит дальнейшее развитие сценария.

В Баку сессию провели Иван Засохлин, директор по продажам Commvault в странах СНГ, Балтии и Турции, и Раза Сайед (Raza Syed), технический директор Commvault по каналам продаж и альянсам на развивающихся рынках. Они предложили командам пройти три этапа кризиса: ультиматум злоумышленников, нарастающий информационный хаос и принятие решений в условиях жёсткого временного ограничения.

Участники превратились в руководство вымышленной авиакомпании Intercontinental Airlines — международного перевозчика с 50 000 сотрудников и глобальной маршрутной сетью. За столами сформировались управленческие команды: генеральный директор (CEO), технический директор (CTO), директор по информационной безопасности (CISO) и руководитель юридической службы. Каждому предстояло оценивать ситуацию со своей стороны, но действовать нужно было сообща.

Сначала тревожные сбои затронули корпоративные сервисы. Затем выяснилось, что атакующие контролируют приложения, системы и данные компании. Сервис бронирования перестал работать, экипажи потеряли доступ к расписаниям рейсов — авиакомпания фактически оказалась парализована.

Затем прозвучал ультиматум: 20 млн долларов в биткоинах за 48 часов. Если компания не выполнит требования, преступники обещали уничтожить файлы и опубликовать данные клиентов и сотрудников.

Команды должны были немедленно решить, как вести переговоры: поручить их директору по информационной безопасности, привлечь стороннего специалиста, объединить усилия или вообще отказаться от контакта с вымогателями. Но это было лишь начало. По мере развития сценария возрастало давление, появлялись новые риски, а цена каждого решения становилась всё выше.

Участникам предстояло определить, когда подключать внешних экспертов, как расследовать атаку, оценивать масштаб компрометации и проверять надёжность резервных копий. Не менее сложной задачей стало восстановление инфраструктуры: возвращать системы в работу без проверки их безопасности опасно — это может дать злоумышленникам возможность повторить атаку.

Главный урок Minutes to Meltdown: кибератака мгновенно превращается из технической проблемы в кризис всего бизнеса. И даже самые совершенные средства защиты не заменят подготовленную команду, чёткое распределение ответственности и заранее отработанные процедуры реагирования. Симуляция позволяет выявить слабые места в этих процессах до того, как компания столкнётся с настоящим инцидентом.

Everpure: обнаружить атаку, защитить данные, восстановить работу

Если Minutes to Meltdown показала, насколько важны решения людей, то выступление Everpure было посвящено технологиям, которые помогают защитить данные и сократить последствия киберинцидента.

Александр Кузьмин, технический директор Everpure по странам СНГ и Турции, представил доклад Cyber Resilience in a Data-Driven World with Everpure. Он рассказал о многоуровневой защите корпоративной информации, выявлении подозрительной активности на уровне систем хранения и механизмах, позволяющих предотвратить изменение или уничтожение данных даже при компрометации привилегированных учётных записей.

Один из ключевых инструментов — обнаружение аномалий в поведении инфраструктуры. При атаке программы-вымогателя данные массово перезаписываются в зашифрованном виде. Такие изменения могут резко снижать эффективность дедупликации и сжатия. Отслеживая отклонения этих показателей от нормального состояния, система способна выявить признаки потенциальной атаки и предупредить заказчика о необходимости проверки инфраструктуры.

При этом платформа не пытается определить содержимое зашифрованных файлов: сигналом служат изменения в характере обработки данных. Это позволяет использовать особенности работы систем хранения как дополнительный уровень мониторинга, дополняющий другие инструменты обнаружения угроз.

Ещё один критически важный рубеж — защита данных от удаления и модификации. Механизмы неизменяемости ограничивают возможность изменения защищённой информации, даже если злоумышленник получил расширенные права доступа. Дополнительные процедуры согласования критических операций несколькими уполномоченными сотрудниками снижают риск того, что скомпрометированная учётная запись позволит уничтожить данные или отключить защиту.

А.Кузьмин также рассказал о возможностях классификации корпоративной информации и анализа её контекста. Понимание того, какие данные хранятся в инфраструктуре и какие из них являются чувствительными, помогает точнее оценивать риски и определять приоритеты защиты. А инструменты дедупликации и компрессии позволяют эффективнее использовать ресурсы хранения, не отказываясь от требований к безопасности и восстановлению.

Commvault + Everpure: восстановить не только данные, но и бизнес

Защита от кибератак не заканчивается на обнаружении угрозы или создании резервной копии. После инцидента необходимо установить масштаб компрометации, изолировать затронутые системы, проверить целостность данных и определить последовательность восстановления критически важных сервисов.

Здесь технологии Commvault и Everpure дополняют друг друга. Подход Commvault к защите данных, автоматизации процессов и организации восстановления сочетается с возможностями Everpure по обеспечению сохранности информации, выявлению аномалий и работе с инфраструктурой хранения. В результате организация получает основу для комплексной стратегии киберустойчивости — от подготовки к инциденту до безопасного возвращения к нормальной работе.

При этом важен не только объём восстановленных данных, но и скорость возвращения бизнес-процессов. Восстановить файлы — ещё не значит запустить бронирование авиабилетов, вернуть доступ к корпоративным системам или обеспечить работу сотрудников. Для этого необходимы заранее определённые приоритеты, понятные процедуры и согласованные действия технических специалистов и руководства.

Именно поэтому практическая симуляция и технологическая экспертиза стали двумя взаимодополняющими частями мероприятия. Minutes to Meltdown показала, как команда принимает решения под давлением, а презентация Everpure раскрыла технические механизмы, которые помогают защитить данные и подготовить инфраструктуру к восстановлению.

Киберустойчивость — это способность не просто противостоять атаке, а продолжать работу и восстанавливаться, даже если защитные рубежи были преодолены. Для бизнеса это означает готовность действовать без промедления, сохранять контроль над ситуацией и минимизировать ущерб — от простоя и потери данных до финансовых и репутационных последствий.

Мероприятие FOMINOV CONSULTING, Fortis Distribution, Commvault и Everpure завершилось обсуждением вопросов участников и неформальным общением. Встреча объединила практическую отработку кризисных решений и технологические подходы к защите корпоративных данных, подчеркнув: подготовка к кибератаке должна начинаться задолго до того, как на экране появится требование о выкупе.