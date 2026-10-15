Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в запуске Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

Президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев торжественно запустили волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) общей протяженностью 380 км, соединившую Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря.

Строительство проекта осуществлено совместными усилиями AzerTelecom и АО «Казахтелеком» в рамках инициативы «Цифровой шелковый путь». ВОЛС станет частью международного маршрута передачи данных, связывающего Китай и государства Центральной Азии с Европой через Каспийское море, Азербайджан и другие транзитные страны. В дальнейшем предусмотрена возможность подключения к подводным кабельным системам Черного и Средиземного морей. Пропускная способность линии превышает 400 терабит в секунду.

На церемонии запуска масштабного проекта Касым-Жомарт Токаев заявил, что ВОЛС придаст мощный синергетический эффект совместным усилиям Казахстана и Азербайджана по развитию транспортного маршрута, известного как Средний коридор. В свою очередь Ильхам Алиев назвал запуск ВОЛС еще одним шагом в деле укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном.

«Мы сегодня дали старт глобальному проекту», — отметил Ильхам Алиев. Инфраструктура будет востребована не только в Казахстане и Азербайджане, но и в других государствах Центральной Азии, Южного Кавказа и за их пределами.

На церемонии открытия также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. В присутствии глав государств состоялся обмен подписанным межправительственным соглашением о сотрудничестве в целях развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута Средний коридор.

Документ направлен на повышение эффективности грузоперевозок между Азией и Европой, модернизацию транспортной инфраструктуры и устранение существующих ограничений на маршруте. В частности, соглашение предусматривает расширение пропускных возможностей железных и автомобильных дорог, развитие портовой инфраструктуры, морского судоходства и дноуглубительного флота на Каспии.

Отдельное внимание уделено цифровизации грузоперевозок. Стороны намерены интегрировать информационные системы, внедрять принцип «единого окна», обеспечивать отслеживание грузов на всем маршруте и развивать взаимное признание электронных цифровых подписей. Кроме того, планируется упростить административные, пограничные и таможенные процедуры, в том числе за счет предварительного обмена информацией и сокращения количества досмотров.