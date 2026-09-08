Вышел недорогой iQOO Z11xa 5G с емким аккумулятором

Компания iQOO расширила серию Z11 новой моделью Z11xa 5G. Смартфон получил 6,76-дюймовый LCD-экран с разрешением 2344х1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. В его основе лежит процессор MediaTek Dimensity 7400-Turbo 5G, а конфигурация памяти только одна — 8 Gb оперативной и 128 Gb встроенной. Поддерживается функция виртуального расширения оперативной памяти. Основная камера получила 50 Мп сенсор Sony IMX852, дополненный 2 Мп датчиком глубины, а для селфи установлена 32 Мп камера. Обе камеры могут записывать видео в 4K.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 7 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт. По заявлению производителя, 10 минут подключения к сети дают до шести часов разговоров. Также предусмотрены обратная зарядка, обходная зарядка и функции защиты аккумулятора. По заявлению компании, после 1600 полных циклов зарядки батарея сохраняет не менее 80% первоначальной емкости.

Заявлена поддержка 5G, Wi-Fi в диапазонах (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.4. Есть порт USB Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Корпус защищен от пыли и воды по стандартам IP68/IP69К. Работает смартфон под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

iQOO Z11xa 5G поступит в продажу в Индии 14 сентября по цене около $291. Смартфон будет доступен в цветах Titan Black и Prismatic Green.