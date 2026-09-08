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Опубликован первый тизер документального фильма об Илоне Маске

Маске

Вышел первый тизер четырехчасового документального фильма об Илоне Маске. Режиссером ленты выступил лауреат «Оскара» Алекс Гибни, снявший «Такси на темную сторону» о политике США в отношении пыток.

В коротком ролике показывают кадры запусков и аварий многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, разработанной принадлежащей Маску компанией SpaceX. Вначале закадровые голоса нахваливают Маска. Его называют «величайшим изобретателем» и «величайшим капиталистом в истории», а также сравнивают с Железным Человеком. Но после риторика обретает иное звучание. «Он хаотичен, непредсказуем, капризен», — говорит один из комментаторов. Другой называет предпринимателя «жестоким и эгоистичным». «В научно-фантастическом романе он не стал бы героем», — еще один комментарий. В последние секунды ролика ракета Starship взрывается в процессе посадки, а закадровый голос заявляет: «Илон – это ядерная бомба».

Гибни работал над проектом с начала 2023 года, чтобы изучить влияние бизнесмена на мировую экономику, политику и современные технологии. «Это безумие, что у настолько хаотичного человека столько власти», — говорит постановщик. Сам Маск публично раскритиковал идею создания картины и отказался от участия в съемочном процессе, однако авторы использовали многочисленные архивные интервью и записи.

Фильм исследует путь предпринимателя от управления компаниями Tesla и SpaceX до его покупки соцсети Twitter и погружения в сферу искусственного интеллекта. В ленте приводятся откровения близких людей миллиардера, включая его отца Эррола Маска, а также экспертов и спикеров, дающих противоречивые оценки его жестким методам управления и стилю жизни. Режиссер называет Маска уникальным инвестором, способным привлекать колоссальные средства под масштабные обещания. «Дело не в том, молодец ли Илон или нет. Мне не особо интересна такая схема <…> вопрос скорее в том, что мы на самом деле думаем о том, как он ведет себя?» — говорит Гибни.

Мировая премьера фильма состоится 8 сентября на 83-м Венецианском кинофестивале, после ленту покажут на Международном кинофестивале в Торонто. В американский прокат байопик выйдет 16 октября 2026 года, а затем появится на стриминговой платформе HBO Max.

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