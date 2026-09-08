TWS-наушники Huawei FreeBuds 7 справляются с шумом до 100 дБ

Компания Huawei представила новое поколение беспроводных наушников FreeBuds 7. Модель получила интеллектуальную систему подавления шума, которая выводит комфорт на новый уровень.

Наушники практически не ощущаются в ушах. Вес одного вкладыша составляет всего 4,3 гр, а анатомическая форма спроектирована так, чтобы снизить давление на слуховой канал.

Главным нововведением стал фирменный аудиочип третьего поколения. Его вычислительная мощность вдвое выше, чем у предыдущей версии. По словам компании, чип анализирует звуки 400 тыс. раз в секунду и справляется с шумом до 100 дБ. Алгоритм также учитывает форму уха и посадку наушников, адаптируя звучание более 10 тыс. раз в секунду. Еще одна полезная фишка — функция перевода речи собеседника в режиме реального времени прямо во время телефонного разговора.

С включенным шумоподавлением наушники работают до 5 часов, без него — до 8,5 часа, а с зарядным кейсом общее время автономной работы достигает 42 часов. Кейс стал на 25% компактнее и на 17% легче предыдущего поколения. Наушники универсальны и совместимы со смартфонами и планшетами на HarmonyOS, iOS и Android.

Huawei FreeBuds 7 уже поступили в продажу в Китае по цене около $149. О глобальном релизе производитель обещал объявить позже.