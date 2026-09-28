Honor Magic 9 Super Edition получил аккумулятор на 11 000 мА•ч и встроенную турбину

Вместе с Honor Magic 9 и 9 Pro Max сегодня была представлена еще одна модель флагманской линейки — Magic 9 Super Edition. Ключевыми особенностями смартфона стали аккумулятор емкостью 11 000 мАч и полноценная система активного охлаждения со встроенным вентилятором при сохранении умеренной толщины корпуса (8,1 мм).

Honor Magic 9 Super Edition оснащен 6,81-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2788х1280 пикселей (450 ppi) и частотой обновления до 120 Hz. Пиковая яркость достигает 10 000 нит, а максимальная яркость в режиме HBM составляет 2000 нит. Есть поддержка ШИМ с частотой 3840 Hz и 1,07 млрд. цветов. Смартфон построен на прошлогоднем 3 нм процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. За охлаждение отвечает сложная многослойная испарительная камера Jade Plate-level Cooling System 2.0 и фирменный активный вентилятор Honor Dongfeng. Встроенная микротурбина способна раскручиваться до 30 000 об/мин, обеспечивая сквозной обдув внутренних компонентов. Предусмотрена оперативная память LPDDR5X и накопители UFS 4.1.

Набор камер значительно проще, чем у Magic 9 и Magic 9 Pro Max. В основную входит главный датчик на 200 Мп (1/1,55″, f/1,9, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2,2, автофокус) и телеобъектив на 50 Мп (Sony LYTIA 500, 1/2,93″, f/2,4, ЭФР 68 мм, OIS, оптический зум 3x, цифровой до 100x). Камера может записывать видео вплоть до 4K@120fps. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (1/2,88″, f/2,0, ЭФР 21 мм, угол захвата 90°). Поддерживаются фирменные ИИ-алгоритмы обработки изображения.

Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 11 000 мАч — это самый высокий показатель среди устройств серии Magic. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 80 Вт, беспроводная на 50 Вт, а также проводная обратная мощностью до 27 Вт. Производитель обещает более 20 часов навигации, 7,5 часа игр или 33 часов воспроизведения видео.

Также устройство получило поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, ИК-пульт, две nanoSIM, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики и защиту IP68/69/69K. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Габариты составляют 161,78 × 76,72 × 8,10 мм, вес – 227 гр. Работает смартфон под управлением Android 17 с оболочкой MagicOS 11.

Цены на Honor Magic 9 Super Edition: 12/256 Gb — $670, 12/512 Gb — $745, 16/512 Gb — $819. Аппарат будет доступен в четырех цветовых решениях: желтом, белом, черном и зеленом. Продажи в Китае уже стартовали, сроки международного релиза пока не сообщаются.