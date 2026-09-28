Представлены флагманские смартфоны Honor Magic 9 и 9 Pro Max

Компания Honor представила в Китае флагманские смартфоны Magic 9 и Magic 9 Pro Max. Новое поколение линейки получило переработанный дизайн, емкие аккумуляторы и систему камер, разработанную совместно с немецким производителем профессионального кинооборудования ARRI.

Honor Magic 9 получил корпус со стеклянной задней панелью. Аппарат оснащен 6,37-дюймовым плоским LTPS OLED-дисплеем с разрешением 2664 × 1236 пикселей (460 ppi), частотой обновления до 120 Hz и пиковой яркостью 10 000 нит. Максимальная яркость в режиме HBM составляет 2000 нит, частота ШИМ-регулировки достигает 3840 Hz. Панель прикрыта фирменным стеклом Black Diamond, рассчитанным на повышенную устойчивость к повседневным царапинам и ударам. Есть поддержка Dolby Vision. Ширина рамок вокруг экрана составляет 0,95 мм.

В основе смартфона лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb. Для хранения данных предусмотрен накопитель UFS 4.1 емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера тройная, в нее входит главный датчик на 200 Мп (1/1.4″, f/1.9, OIS, CIPA 7.5), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (f/2.0) и перископический объектив на 200 Мп (1/1.56″, f/2.6, оптический зум 3.5х, OIS, CIPA 7.5). Камера может снимать видео 4К@120fps. Смартфон оснащен фирменным процессором обработки изображений H1 для работы с RAW-видео и поддерживает видеотехнологии ARRI, включая LogC3, библиотеку из 87 цветовых профилей и режим Cinema Live с соотношением сторон 2,39:1.

Фронтальная камера с разрешением 55 Мп (1/2.74″, f/2.0, запись видео 4К@60fps). Благодаря квадратному сенсору формата 1:1 камера не только способна захватывать больше пространства сверху и по бокам, но и снимать в горизонтальной или вертикальной ориентации без переворота самого смартфона. Предусмотрена поддержка внешнего телеобъектива с ЭФР 200 мм.

Емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 8000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Габариты смартфона составляют 151 × 72,28 × 8,49 мм, вес – 209 гр. Аппарат будет доступен в четырех цветах корпуса: желтом, белом, черном и оливково-зеленом.

Honor Magic 9 Pro Max стал первой моделью с приставкой Pro Max в линейке компании. Смартфон выполнен в цельнометаллическом корпусе с переработанным блоком камер, дизайн которого вдохновлен классической ретро-камерой ARRI ARRIFLEX 35, выпущенной в далеком 1937 году. Основной объектив окружен рифленой рамкой, напоминающей элементы профессиональной кинотехники и подчеркивающей ориентированность устройства.

Аппарат оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2868 × 1320 пикселей (464 ppi) и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Hz. Пиковая яркость достигает 10 000 нит, а максимальная яркость в режиме HBM составляет 2000 нит. Частота ШИМ-затемнения — 4320 Hz. Ширина рамок вокруг экрана составляет 0,98 мм. Есть поддержка Dolby Vision и HDR Vivid. Защиту дисплея обеспечивает стекло NanoCrystal Shield с антибликовым покрытием. По заявлению Honor, коэффициент отражения света снижен до 1,5%, устойчивость к царапинам повышена в 15 раз, а к падениям – в 25 раз. За производительность смартфона отвечает новый 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графикой Adreno 850. Объемы памяти, такие как у модели Magic 9.

Смартфон получил такой же набор камер, как и младшая модель, но используются более крупные и технологичные сенсоры. В основную входит главный датчик на 200 Мп (1/1.28″, f/1.57, OIS, CIPA 8.0), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (f/2.0) и перископический объектив на 200 Мп (1/1.4″, f/2.6, оптический зум 3.5х, OIS, CIPA 8.0). Камера снимает видео 4К@120fps. Обработкой изображений занимается фирменный чип H1. Фронтальная камера такая же, но дополнена системой 3D-распознавания лиц.

В рамках сотрудничества с ARRI смартфон получил профессиональную видеосистему с поддержкой 10-битного цвета и логарифмическим профилем LogC3, который сохраняет больше деталей в светлых и темных участках для последующей цветокоррекции. Пользователю доступны 14 предустановленных профилей Arri Look LUT, а также библиотека официальных и сторонних LUT. Видео записывается в кодеке APV с 10-битным цветом и субдискретизацией 4:2:2. Реализован режим ARRI Cinema с ручной настройкой ISO, выдержки, баланса белого, фокусировки и стабилизации. Для записи звука предусмотрена система направленных микрофонов, включая встроенный микрофон с узкой диаграммой направленности. В качестве дополнительных аксессуаров предлагаются два внешних телеобъектива с ЭФР 200 мм и 500 мм. Также предусмотрены специальная рукоятка для фотосъемки и профессиональный видеокомплект, разработанный совместно со SmallRig.

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8800 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. Габариты смартфона составляют 161,64 × 76,98 × 8,59 мм, вес – 233 гр. Доступны три расцветки: черная, серебристая и зеленая.

В оснащение моделей также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (у Magic 9 Pro Max — Bluetooth 6.3), GPS, NFC, ИК-пульт, две nanoSIM (у Magic 9 Pro Max — две nanoSIM + две eSIM), порт USB Type-C 2.0, стереодинамики (у Magic 9 Pro Max также сабвуфер Honor Surround) и защита IP68/69/69K. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфоны получили сенсорную клавишу управления камерой на правом торце, отдельную кнопку для быстрого доступа к ИИ-функциям на левой грани и радиочип C3 для более стабильного соединения в сложных условиях. Работают устройства под управлением Android 17 с оболочкой MagicOS 11.

Цены на Honor Magic 9: 12/256 Gb — $745, 12/512 Gb — $819, 16/512 Gb — $894, 16 Gb/1 Tb — $1043. Цены на Honor Magic 9 Pro Max: 12/256 Gb — $968, 12/512 Gb — $1043, 16/512 Gb — $1117, 16 Gb/1 Tb — $1266. Для старшей модели с 16 Gb/1 Tb памяти предлагается комплект с фотонабором за $1638. Телеобъектив G200 стоит $149, G200 с профессиональной рукояткой — $223, G500 – $298, G500 с профессиональной рукояткой – $372.

Продажи в Китае уже стартовали, сроки международного релиза пока не объявлены.