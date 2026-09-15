OpenAI работает над созданием человекоподобного робота

OpenAI разрабатывает собственного человекоподобного робота — глава компании Сэм Альтман подтвердил это в интервью Fortune. По его словам, уже в 2027 году OpenAI планирует провести «крутую» демонстрацию гуманоидной машины.

При этом компания не ограничится одной формой и планирует создавать роботов разных форм-факторов. Альтман отмечает, что в перспективе персональные роботы станут массовыми, так как весь наш мир изначально создан под человеческую форму. Однако прежде отрасли предстоит решить вопросы массового производства, инфраструктуры и создания «цифрового мозга» для управления физическими действиями машин. Характеристики, стоимость и точные сроки коммерческого релиза пока не раскрываются.

Робототехническое подразделение OpenAI возобновило работу в 2025 году после пятилетней паузы. Сейчас на сайте компании открыты вакансии инженеров по электронике, системам управления, ПО и прототипированию. В описании позиций упоминаются как домашние роботы, так и сложные гуманоидные системы, способные работать в динамичной реальной среде.

Параллельно OpenAI создает линейку потребительских ИИ-гаджетов совместно с командой экс-главного дизайнера Apple Джони Айва. В нее войдут настольное и портативное устройства. Альтман не назвал сроки их выхода, но, по более ранним данным, первый гаджет могут показать уже до конца 2026 года.