«Вам бургунди или раскладушку?»: мошенники эксплуатируют ажиотаж вокруг iPhone 18

Эксперты «Лаборатории Касперского» обращают внимание, что злоумышленники эксплуатируют высокий спрос на новые модели iPhone. Под разными предлогами они массово рассылают мошеннические электронные письма от имени якобы официальных платёжных систем и магазинов, чтобы выманивать у пользователей из разных стран мира личные данные и денежные средства.

Фальшивые предзаказы. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фейковые письма на английском языке с подтверждением предзаказа от официального магазина Apple Store. В них сообщается, что пользователь якобы уже оформил предзаказ iPhone 18 Ultra Pro и провёл платёж в криптовалюте на сумму более 1 тысячи долларов США. Чтобы разобраться с «ошибочной» транзакцией, в письме предлагается позвонить по номеру «поддержки Apple». Но если это сделать, мошенники в ходе звонка, вероятно, могут попытаться заполучить доступ к данным пользователя — от различных сервисов, к банковскому счёту — или убедить его выполнить какие-либо действия.

Также были выявлены письма якобы от имени службы безопасности международной платёжной системы. В них сообщалось, что сервер якобы обнаружил несанкционированный вход в аккаунт пользователя с неизвестного устройства с запросом на перевод более 900 долларов США — за предзаказ Apple iPhone 18 Pro. Чтобы отменить покупку, получателю письма предлагалось позвонить по номеру телефона службы поддержки, который на самом деле также принадлежал мошенникам.

Вам айфон какого цвета? Также были зафиксированы подозрительные рассылки, в которых предлагалось забронировать желаемую расцветку iPhone 18 Pro ещё до презентации с обещанием доставить желаемый смартфон в день старта продаж. Если пользователь перейдёт по ссылке из подобного письма, он рискует стать жертвой мошенничества.

«Напоминаем, что важно с осторожностью относиться к информации из любых входящих писем, даже если они выглядят убедительно, и ни в коем случае не звонить по номерам телефонов, указанным в подозрительных сообщениях. Если нужно связаться со службой поддержки, найдите номер на официальном сайте самостоятельно. Также стоит внимательно относиться к ссылкам, которые содержатся в письмах от неизвестных отправителей, и не вводить учётные данные и платёжную информацию на сомнительных ресурсах», — комментирует Анна Лазаричева, старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского».

«Злоумышленники всегда используют ажиотаж вокруг различных тем — и каждый громкий релиз вроде выхода новых устройств iPhone открывает для них новые возможности обманывать пользователей. С подобными ловушками могут столкнуться и жители других стран, включая поклонников серии смартфонов в Азербайджане. Безопасность начинается с простого правила — сомневаешься, остановись и перепроверь через официальные каналы. Не будет лишним установить на свои устройства и надёжное защитное решение, которое заблокирует переход на фишинговые сайты до того, как пользователь успеет совершить ошибку», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Для защиты от подобных атак специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям: