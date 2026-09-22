Vivo представила Buds Clip — свои первые TWS-наушники в формате клипс

Компания Vivo представила TWS-наушники Buds Clip в формате клипс с открытым акустическим оформлением. Это первые открытые наушники-клипсы производителя. Они не вставляются в ушной канал, а крепятся на ушной раковине с помощью гибкой дужки из титанового сплава с памятью формы. Каждый наушник весит 5,2 гр. Конструкция полностью симметричная, поэтому можно носить любой наушник как на левом, так и на правом ухе — встроенная система автоматически определяет положение и меняет стереоканалы.

За звук отвечают 12-мм динамики с двойной звуковой катушкой и поддержкой Hi-Res Audio. Для дома и офиса предусмотрен сбалансированный режим, для улицы и метро — усиление речи, а в библиотеке или кабинете используется режим снижения утечки звука. Дополнительно предусмотрена адаптивная регулировка громкости под уровень окружающего шума и 10-полосный эквалайзер.

Для звонков используются два микрофона, костный VPU-датчик и алгоритмы шумоподавления — такая связка должна лучше отсеивать ветер и городской фон. Buds Clip защищены от пыли и влаги по стандарту IP55, поддерживают сенсорное управление и одновременное подключение к трем источникам. Некоторые функции, например, перевод в реальном времени и умные уведомления, работают только со смартфонами Vivo и iQOO. Автономность составляет до 10 часов от одного заряда, а комплектный кейс увеличивает время до 42 часов. Быстрая зарядка дает 3 часа воспроизведения за 10 минут. Опционально есть поддержка беспроводной зарядки.

Vivo Buds Clip уже поступили в продажу в Китае по цене $89. Модель доступна в черном, белом и пурпурном исполнении с перламутровой текстурой.