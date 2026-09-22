Vivo Watch 6 — smart-часы в титановом корпусе с автономностью до 21 дня

Компания Vivo представила шестое поколение smart-часов — Watch 6. Устройство выполнено в классическом стиле с выбором стального или титанового корпуса. Серебристая и черная версии выполнены из нержавеющей стали 316L, а серый вариант — из неокрашенного титанового сплава TC4.

Vivo Watch 6 получили круглый 1,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466 х 466 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Панель выделяется пиковой яркостью 3500 нит и тонкими рамками шириной 1,49 мм. Экран, вне зависимости от расцветки, покрыт синтетическим сапфировым стеклом. Устройство выполнено в 45-мм корпусе толщиной 9,5 мм, вес составляет от 37,6 до 44,38 гр. в зависимости от используемых материалов.

Часы оснастили высокоточным модулем измерения показателей здоровья: Vivo заявляет среднюю точность определения пульса на уровне 97,2% в различных сценариях при сравнении с профессиональными нагрудными пульсометрами. Есть функция быстрой 60-секундной проверки состояния организма. Также поддерживаются традиционные для часов медицинские функции.

Заявлено более 100 спортивных режимов и подсказки для бегунов: часы не только сохранят темп и дистанцию, но и помогут разобрать тренировку после финиша. Watch 6 умеют хранить карты в памяти и прокладывать маршруты без подключения к интернету, что пригодится во время походов и другой активности вдали от стабильной мобильной связи. Велорежим поддерживает подсчет суммарных спусков и подъемов, а в теннисе, бадминтоне и настольном теннисе предлагается аналитика махов. Есть также готовые силовые тренировки и готовые программы по жиросжиганию.

Есть NFC, динамик и микрофон, защита 5 ATM и IP68 позволяет не снимать устройство в бассейне или под дождем. Часы работают на BlueOS 4.0 и в зависимости от версии поддерживают только Bluetooth либо Bluetooth + eSIM. Для навигации предусмотрены пять спутниковых систем, включая двухдиапазонный GPS. Аккумулятор емкостью 505 мАч обеспечивает до 21 дня работы при невысокой интенсивности использования. С включенной функцией Always on Display часы способны работать до 6 дней, а при регулярном использовании модуля eSIM автономность достигает 7 дней. Модель совместима со смартфонами под управлением Android и iOS.

Vivo Watch 6 в Китае стоят от $149 за базовый вариант и $209 за eSIM-версию.