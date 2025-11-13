Valve представила VR-гарнитуру Steam Frame, а также новые модели Steam Machine и Steam Controller

Компания Valve представила сразу несколько игровых устройств: VR-гарнитуру Steam Frame, а также новые модели компьютера Steam Machine и геймпада Steam Controller. Все устройства станут частью экосистемы Steam и выйдут в начале 2026 года.

Steam Frame

Беспроводная гарнитура виртуальной реальности рассчитана не только на VR-проекты, но и на обычные игры. Valve подчеркивает, что устройству не нужны провода или сложная настройка. Основной модуль с фиксаторами весят всего 440 гр.

Шлем оснащен LCD-экранами с разрешением 2160×2160 пикселей для каждого глаза, кастомными pancake-линзами (угол обзора до 110°) и частотой обновления от 72 до 144 Hz. Ключевой особенностью стала технология «фовеального стриминга», которая работает благодаря двум внутренним камерам для отслеживания взгляда. Данные с низкой задержкой используются для направления «самых качественных пикселей» именно туда, куда смотрит пользователь. Технология позволяет до десяти раз улучшать качество изображения в области, на которую смотрит игрок. Будет работать со всей библиотекой Steam автономно или же посредством прямой трансляции с ПК.

Для подключения к ПК используется адаптер с частотой 6 GHz (входит в комплект), использующий технологию Plug and Play с выделенными каналами связи под обычные и VR-трансляции. Два радиоприемника в шлеме обеспечивают «еще большую надежность соединения»: один предназначен для стриминга аудио и видео, а второй отвечает за подключение к Wi-Fi.

Остальные характеристики: 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3 на архитектуре ARM64, 16 Gb унифицированной памяти LPDDR5X, что «обеспечивает автономный запуск для постоянно увеличивающегося числа обычных и VR-игр без необходимости стриминга с ПК», флеш-накопитель на 256 Gb или 2 Tb с возможностью установить карту формата microSD. Питание обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 21,6 Вт⋅ч. Steam Frame оснащен только монохромным режимом сквозного обзора, который обеспечивают четыре внешние камеры для отслеживания. Двойные стереодинамики с каждой стороны обеспечивают высококлассное качество звука. Два контроллера с основными кнопками, полноразмерными триггерами и бамперами работают от АА-батареек и обеспечивают до 40 часов игры. Порты: USB-C 2.0 на тыльной стороне для зарядки и передачи данных, а также USB-C для зарядки. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Steam Machine

Компактный игровой компьютер, который «в шесть раз мощнее Steam Deck». Он будет работать на базе SteamOS 3 (на базе Arch Linux). Геймеры могут запустить даже самые требовательные игры из своей библиотеки. В корпус встроена светодиодная лента, которая позволяет следить за состоянием системы при выключенном экране: например, процессом скачивания. Ленту можно персонализировать с помощью различных цветов и анимаций или же полностью отключить.

Valve подчеркивает, что Steam Machine — это ПК с открытой экосистемой, поэтому у пользователей есть возможность устанавливать любые приложения и даже менять операционную систему. В большинстве тайтлов Steam Machine обеспечивает гейминг 4К@60fps с помощью технологии масштабирования изображения FSR. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 с отдельной антенной и адаптер для прямого подключения Steam Controller.

Характеристики:

Центральный процессор: AMD Zen 4 с 6 ядрами и 12 потоками, частотой до 4,8 GHz и TDP до 30 Вт;

Графический процессор: AMD RDNA 3 28CU с 8 Gb памяти GDDR6 с частотой 2,45 GHz и TDP до 110 Вт;

Оперативной память: 16 Gb DDR5;

Внутренняя память: NVMe SSD на 512 Gb или 2 Tb с возможностью дополнительно установить карту формата microSD;

Порты: гигабитный Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, один USB-C и четыре USB-A;

Питание: встроенный блок с напряжением 110–240 В;

Размеры: высота — 152 мм (148 мм без ножек), глубина — 162,4 мм и ширина — 156 мм;

Вес — 2,6 кг.

Steam Controller

Новое поколение геймпада совместимо со множеством устройств — от обычных ПК и ноутбуков до только анонсированных Steam Machine и Steam Frame. Время автономной работы превышает 35 часов. Геймпад оснащен двумя трекпадами, магнитными стиками, которые используют технологию TMR для улучшенной чувствительности, отклика и долговременной надежности, а также мощными вибромоторами и гироскопом. Габариты составляют 111 х 159 х 57 мм, вес – 292 гр.

В комплекте с контроллером идет Steam Controller Puck — специальное устройство, которое выполняет сразу две функции: обеспечивает быстрое соединение и исполняет роль зарядной станции. Также можно подключиться по Bluetooth и USB. Питание обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 8,39 Вт⋅ч.