В рамках AI MONTH в Казахстане пройдет фестиваль AI-кино с призовым фондом $2 млн

С 1 по 3 октября Астана станет площадкой международного фестиваля фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта Astana AI Film Festival. Конкурс получил 8 067 заявок из 125 стран, где США получила большее их количество, а следом Казахстан. Общий призовой и инвестиционный фонд фестиваля составит $2 млн.

Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) пройдет в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и станет частью AI & Digital Bridge 2026 — ключевого события AI MONTH. На три дня в Астане соберутся финалисты конкурса, международное жюри и партнеры фестиваля, а конкурсные фильмы бесплатно покажут зрителям на большом экране.

Прием работ на AAIFF 2026 уже завершен. По данным организаторов Алмаса Жали и Айзатуллы Хуссейна, заявки поступили из 125 стран.

В десятку лидеров вошли США, Казахстан, Индия, Китай, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

Казахстанские авторы подали 829 заявок — это второй результат среди всех стран. В конкурсе участвуют как начинающие создатели, так и авторы AI-контента с сотнями тысяч и миллионами подписчиков.

«8 067 заявок из 125 стран показывают, что AI-кино перестало быть экспериментом и стало индустрией со своими авторами и командами. У этой индустрии пока нет сложившейся инфраструктуры, и мы хотим строить ее в Казахстане. Поэтому помимо призового фонда есть инвестиционный капитал: команды регистрируют юрлицо здесь, становятся резидентами Astana Hub и продолжают производство из Казахстана. Так вокруг фестиваля выстраивается экосистема AI-производства», — отметил основатель и председатель совета AAIFF Алмас Жали.

Как устроен конкурс

Участники представили короткометражные фильмы продолжительностью от трех минут. Одним из условий стал формат full AI: искусственный интеллект должен быть основной частью процесса создания произведения. Все поступившие работы проходят обязательную проверку на плагиат.

Тема основной программы — «The Future Worth Living In» («Будущее, в котором стоит жить»). Ее призовой фонд составляет $750 тыс. — обладатель Гран-при получит $450 тыс., авторы фильмов, занявших второе и третье места, — $200 тыс. и $100 тыс. соответственно.

Еще $250 тыс. предусмотрено для открытой секции. Пять победителей получат по $50 тыс. в категориях «Лучший персонаж», «Лучшая режиссура», «Лучший визуальный язык», «Лучшая история» и «Лучшая концепция».

Вторая половина общего фонда — $1 млн — предназначена для инвестиций в сильнейшие команды конкурсной программы. Инвестиционный капитал предоставил Баладжи Сринивасан — бывший технический директор Coinbase, экс-генеральный партнер венчурного фонда a16z и основатель The Network School.

Команды будут отбирать с учетом качества представленных работ, уровня их реализации и потенциала в сфере AI-производства. Получатели инвестиций зарегистрируют юридические лица в Казахстане и станут участниками Astana Hub.

Таким образом, AAIFF задуман не только как конкурс фильмов. Его задача — помочь перспективным командам продолжить работу, привлечь в Казахстан международную экспертизу и создать основу для развития рынка AI-производства.

Кто войдет в международное жюри

Свое участие в жюри подтвердили бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, Баладжи Сринивасан, а также представитель компании BytePlus.

BytePlus — B2B-направление корпорации ByteDance — выступает технологическим партнером фестиваля. ByteDance известна как создатель TikTok и CapCut и разработчик генеративной видеомодели Seedance. В рамках партнерства 25 финалистов получат годовую подписку на платформу генерации контента DRAMAGIC с пакетом 60 тыс. кредитов.

Где посмотреть конкурсные фильмы

AAIFF будет представлен на площадке AI & Digital Bridge 2026 отдельным стендом и деловой программой. Фестиваль станет частью Creative Bridge — трека о влиянии искусственного интеллекта на кино, музыку, визуальное искусство, медиа, моду и сторителлинг. Программа фестиваля указана на официальной странице AAIFF.

Показы конкурсных работ начнутся 1 октября в кинотеатре Chaplin. Посетить их можно бесплатно по предварительно полученному билету. В программу фестиваля также войдут церемония открытия и гала-ужин с награждением победителей. Итоги конкурса объявят 3 октября на AI & Digital Bridge 2026.

AI & Digital Bridge 2026 объединит более 20 тысяч участников и свыше 100 технологических компаний. Среди ключевых хедлайнеров форума — сооснователь Higgsfield AI Ерзат Дулат и основатель Network School Баладжи Шринивасан.

Посетителей также ждут деловые сессии, технологическая выставка, Startup Alley, финал Astana Hub Battle, AI & Digital Bridge Awards, демонстрации AI-решений и робототехники, проекты креативных индустрий и GameDev.

1 октября состоится специальная программа высокого уровня для руководителей государственных органов, международных делегаций и лидеров технологической индустрии. Участие в этот день предусмотрено по приглашениям. 2–3 октября форум откроется для владельцев билетов.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств. Золотые партнёры — Банк Freedom, Kaspi.kz и АО «Самрук-Қазына». Серебряный партнёр — Halyk Bank. Transformation Partner — Beeline Казахстан. Digital Partner — BI Group. Official Airline Partner — Air Astana.