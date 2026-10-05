Bloomberg: Джон Тернус перестраивает структуру Apple, делая дизайн главным приоритетом

Новый глава Apple Джон Тернус (John Ternus) решил лично контролировать одно из важнейших направлений компании — дизайн продуктов и интерфейсов. Как сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), Тернус регулярно работает непосредственно в дизайн-студии Apple. Это кардинально меняет привычный стиль управления компанией.

Инсайдеры отмечают, что Тернус заходит к дизайнерам по несколько раз в день. Для сравнения, его предшественник Тим Кук уделял отделу дизайна не более часа в месяц. Чтобы полностью сфокусироваться на продуктах и работе с инженерами, новый CEO полностью освободил себя от рутины: он передал финансовые вопросы и цепочки поставок финансовому директору Кевану Пареку и операционному директору Сабиху Хану.

После ухода Джеффа Уильямса в 2025 году Apple отказалась от позиции единого директора по дизайну. Сейчас за промышленный дизайн отвечает Молли Андерсон, а за интерфейсы — Стив Лемей. Однако вся команда теперь отчитывается напрямую Тернусу. Фактически он замкнул на себе все ключевые дизайн-решения, вернув компании подход времен легендарного Джони Айва.