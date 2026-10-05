Huawei и Qualcomm заключили масштабное патентное соглашение

Компании Huawei и Qualcomm заключили масштабное многолетнее патентное соглашение, охватывающее широкий спектр технологий, включая 5G, искусственный интеллект, вычислительные системы и сетевое оборудование.

Сделка основана на принципе взаимного лицензирования патентов, однако включает уникальное условие: американская Qualcomm напрямую выкупает у Huawei ряд патентов, зарегистрированных в США и связанных с ИИ-чипами и высокопроизводительными вычислениями.

Это соглашение имеет историческое значение, так как это первая патентная сделка между компаниями, напрямую включающая стандарты 5G. При этом контракт носит исключительно юридический характер — он регулирует права на интеллектуальную собственность и не отменяет действующие торговые санкции США, из-за которых Qualcomm по-прежнему запрещено поставлять физические процессоры для Huawei.

Для китайского гиганта, чей патентный портфель превышает 165 тыс. действующих патентов по всему миру, эта сделка укрепила позиции лидера в монетизации технологий: общая стоимость всех лицензионных контрактов Huawei за историю превысила $6,9 млрд. Данный альянс гарантирует, что вопреки геополитическому давлению, технологический сектор продолжит развиваться на базе единых глобальных стандартов связи.