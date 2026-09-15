Билет на AI & Digital Bridge 2026 даст шанс увидеть запуск ракеты с Байконура

Посетители AI & Digital Bridge 2026 получат возможность отправиться на Байконур и вживую увидеть запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС».

Среди покупателей билетов категорий General и Standard на международный технологический форум разыграют поездку на Байконур для победителя и одного сопровождающего.

Розыгрыш состоится 5 октября. Победителя случайным образом определят с помощью сервиса Wheel of Names среди участников, купивших билеты соответствующих категорий.

Как получить шанс отправиться на Байконур

Для участия в розыгрыше достаточно приобрести билет категории General или Standard на AI & Digital Bridge 2026.

Каждый приобретенный билет автоматически становится участником розыгрыша. Дополнительная регистрация не требуется.

5 октября среди покупателей будет случайным образом определен один победитель, который сможет отправиться на Байконур вместе с одним сопровождающим.

Четыре дня на Байконуре и запуск «Союза»

Поездка организуется при поддержке партнеров Cosmo Travel и Rocket Go Travel и рассчитана на 4 дня и 3 ночи. В программу войдут знакомство с городом Байконур, посещение объектов космодрома и экскурсионная программа.

Главным событием станет наблюдение за запуском ракеты-носителя «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС» непосредственно с территории Байконура.

Таким образом, один из посетителей AI & Digital Bridge 2026 получит возможность не только стать участником крупнейшей технологической программы форума, но и увидеть вживую одно из наиболее впечатляющих событий современной космонавтики — старт ракеты с первого и крупнейшего космодрома мира.

AI & Digital Bridge 2026 пройдет 1–3 октября

Международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026 пройдет 1–3 октября в МВЦ EXPO в Астане и станет центральным событием AI Month. Форум объединит представителей международной технологической индустрии, стартапов, инвесторов, государства, разработчиков и экспертного сообщества.

В программе — искусственный интеллект и цифровая трансформация, технологическое предпринимательство и инвестиции, развитие талантов, Creative Industries, GameDev, технологическая выставка, Startup Alley, Astana Hub Battle и другие направления.

1 октября пройдет специальная программа высокого уровня. Участие в мероприятиях этого дня предусмотрено по специальным приглашениям. 2–3 октября форум будет открыт для владельцев билетов.

Важно для участников розыгрыша

Программа тура начинается непосредственно в городе Байконур. Расходы на дорогу до Байконура и обратно не входят в приз. Победитель и его сопровождающий самостоятельно организуют и оплачивают проезд до города Байконур и обратно.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести билет категории General или Standard на AI & Digital Bridge 2026. Каждый приобретенный билет автоматически получает шанс на победу.

Розыгрыш состоится 5 октября.

Билеты доступны на официальном сайте digitalbridge.ai .

Организаторы AI & Digital Bridge 2026 — Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Акимат Астаны.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнеров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счет спонсорских средств. Золотые партнеры — Банк Freedom, Kaspi.kz и АО «Самрук-Қазына». Серебряный партнер — Halyk Bank. Transformation Partner — Beeline Казахстан. Digital Partner — BI Group. Official Airline Partner — Air Astana.