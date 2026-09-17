Rockstar выпустит Grand Theft Auto VI: The Album — музыкальный сборник из 34 оригинальных треков к игре

Rockstar Games подготовила масштабный музыкальный сборник из 34 оригинальных композиций, созданных специально для игры Grand Theft Auto VI.

В записи сборника приняли участие множество мировых звезд. В числе первых подтвержденных артистов, чьи синглы уже вышли, — Трэвис Скотт, Yung Lean, Future, Metro Boomin, Морган Уоллен, PinkPantheress, Рауль Алехандро и Кит Ричардс из The Rolling Stones. Полный список исполнителей для всех 34 треков Rockstar раскроет позже.

Альбом появится на стриминговых платформах, а также выйдет на физических носителях:

Стандартный CD — $20;

Виниловая пластинка — $50;

Лимитированное коллекционное издание с уникальным оформлением — $125.

Примечательно, что сама игра на старте продаж выйдет исключительно в «цифре», а вот физические носители достанутся именно музыкальному альбому. Шесть песен из грядущего альбома уже доступны для прослушивания на стриминговых площадках и YouTube.

Выход Grand Theft Auto VI: The Album намечен на 19 ноября 2026 года — одновременно с релизом самой игры на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.