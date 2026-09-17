В Баку пройдет II Международная конференция по кибердипломатии

19 ноября в Баку состоится II Международная конференция по кибердипломатии (ICCD 2026), организованная совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной службы безопасности и других местных партнеров.

Основной темой конференции в этом году станет «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся ландшафт киберпространства».

ICCD 2026, выступающая в качестве международной платформы высокого уровня для обсуждения изменений в сфере технологий, геополитики и международной безопасности, предполагает участие известных международных экспертов в данной области, послов и дипломатов, аккредитованных в стране, а также представителей соответствующих международных организаций.

В рамках конференции состоится обмен мнениями по таким актуальным вопросам, как влияние искусственного интеллекта на международные отношения и дипломатию; баланс между киберальянсами и стратегической автономией; растущая роль крупных технологических компаний в качестве геополитических акторов; информационные войны и противодействие угрозам, создаваемым технологиями дипфейков (deepfake); формирование доверия в киберпространстве и содействие ответственному поведению государств; защита критической инфраструктуры и управление трансграничными рисками безопасности.

Основная цель проведения конференции заключается в обсуждении региональных и международных взглядов на будущее киберпространства в условиях стремительно меняющейся технологической и геополитической среды, а также в содействии укреплению сотрудничества и диалога между государствами, международными организациями, экспертными кругами и частным сектором.

Отметим, что в 2024 году в нашей стране состоялась первая Международная конференция по кибердипломатии, в которой приняли участие около 120 представителей более чем 30 стран.

Традиционное проведение в Азербайджане такого авторитетного мероприятия демонстрирует заинтересованность нашей страны в международном сотрудничестве в сфере кибердипломатии, а также ее готовность выступать платформой для развития этого нового направления.