Xiaomi выпустила линейку 4K-телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition

Компания Xiaomi объявила о старте продаж линейки 4K-телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition. В серию вошли модели на 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Телевизор получил экран с антибликовым покрытием для снижения отражений и повышения комфорта для глаз. Поддерживается частота обновления до 288 Hz, что подходит для игр и просмотра спорта. Обеспечивается охват 94% DCI-P3.

За аудиовозможности отвечает встроенная система из четырех динамиков суммарной мощностью 36 Вт с заявленным объемным звучанием. Среди остальных характеристик — поддержка Wi-Fi 6, Xiaomi HyperOS 3, функция NFC для быстрого сопряжения с мобильными устройствами, а также два порта HDMI 2.1.

Цены в Китае на Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition: 55 дюймов — $312, 65 дюймов — $417, 75 дюймов — $506, 85 дюймов — $745. Телевизор уже поступил в продажу.