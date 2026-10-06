Paramount Skydance завершил сделку по покупке Warner Bros. Discovery за $111 млрд

Paramount Skydance, крупнейший мировой медиаконгломерат, завершил сделку по покупке Warner Bros. Discovery. Сумма сделки составила $111 млрд. (с учетом долговых обязательств) и на ее завершение потребовалось меньше года

Сделка стала одним из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. «Завершение сделки объединяет две самые известные компании в сфере медиа и развлечений, каждая из которых имеет более чем вековую историю, что дает объединенному бизнесу уникальное наследие, на котором можно строить дальнейшую деятельность. Цель объединенной компании — создать глобальную медиа- и развлекательную компанию нового поколения, движимую креативностью и технологиями», — сказано в пресс-релизе Paramount Skydance.

Объединенный медиагигант получил название Skydance (при этом бренды Paramount и Warner Bros. сохраняются). В него, помимо Paramount и Warner Bros., будут входить два крупных стриминговых сервиса (Paramount+ и HBO Max), кабельные сети (HBO, CNN, TBS), службы новостей и прочее. Руководителями объединенной компании станут предприниматель Дэвид Эллисон, который основал в 2006 году медиакомпанию Skydance, и его коллега — бизнесмен Инон Крейз.

Теперь Skydance принадлежат серии «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Миссия невыполнима», «Трансформеры», «Игра престолов», а также DC Comics и ряд игровых франшиз, включая Mortal Kombat. По условиям регуляторов, Skydance будет выпускать не менее 30 фильмов в кинопрокат ежегодно.