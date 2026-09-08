QNAP представляет ZFS NAS TVS-hx77AX с поддержкой NFS over RDMA для задач искусственного интеллекта

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик вычислительных, сетевых и систем хранения данных, представила новую серию корпоративных гибридных ZFS NAS TVS-hx77AX. В линейку вошли 16-дисковая модель TVS-h1677AX, 12-дисковая TVS-h1277AX и 8-дисковая TVS-h877AX. Устройства оснащены процессорами AMD Ryzen 7000 и памятью DDR5. Благодаря встроенной поддержке NFS over RDMA (вариант сетевого протокола NFS, в котором вместо стандартного транспортного протокола TCP/IP используется технология RDMA — Remote Direct Memory Access) серия предназначена для высоконагруженных задач обучения ИИ-моделей, виртуализации и совместной работы с видео в формате 4K, устанавливая новый стандарт производительности для NAS в настольном форм-факторе.

Вычислительная платформа: архитектура Zen 4 и память DDR5

В основе серии TVS-hx77AX лежат процессоры AMD Ryzen 7000 на базе современной архитектуры Zen 4, обеспечивающие значительный прирост производительности по показателю количества инструкций за такт (IPC). В сочетании с оперативной памятью DDR5 объемом до 192 ГБ (опционально с поддержкой ECC) NAS эффективно справляется с одновременной работой виртуальных машин (VM), разработкой контейнеризированных приложений и задачами высокоскоростной распаковки данных.

Устранение узких мест ИИ: NFS over RDMA и возможность расширения до 25GbE

Для работы с масштабными конвейерами обработки данных серия TVS-hx77AX изначально оснащена двумя портами 10GBASE-T и двумя портами 2,5GbE. Три встроенных слота PCIe Gen 4 позволяют корпоративным пользователям устанавливать адаптеры 25GbE SmartNIC (например, QXG-25G2SF-BCM) и задействовать NFS over RDMA. Эта технология позволяет обходить процессор при передаче данных, обеспечивая прямой обмен между подсистемами памяти. В результате достигается сверхнизкая задержка, сопоставимая с локальными NVMe SSD, что особенно важно для обучения ИИ-моделей и постобработки видео.

Гибридная система хранения и защита ZFS: баланс скорости и емкости

В TVS-hx77AX используется гибридная архитектура хранения с выделенными слотами U.2 PCIe Gen 4 x4 для NVMe SSD, обеспечивающими высокую производительность при случайных операциях ввода-вывода (IOPS). В сочетании с технологией Qtier для QuTS hero система автоматически перемещает часто используемые данные на SSD, а редко используемые — на HDD большой емкости, оптимизируя эффективность использования системы хранения.

Дополнительно операционная система QuTS hero на базе ZFS обеспечивает функции самовосстановления и надежные неизменяемые снимки, выступающие важным средством защиты от атак программ-вымогателей и одновременно гарантирующие целостность данных.

«Когда малые и средние компании внедряют системы обучения ИИ или масштабируют виртуальную инфраструктуру, узким местом обычно становится не вычислительная мощность, а задержка при передаче данных, — отметил Шон Дэн (Sean Deng), менеджер по продуктам QNAP. В серии TVS-hx77AX мы не просто максимально увеличили аппаратные характеристики — мы оптимизировали весь аппаратно-программный стек. Благодаря NFS over RDMA передача данных по сети осуществляется практически со скоростью доступа к памяти. Это производительность уровня дата-центров в настольном форм-факторе, специально созданная для соответствия стремительному развитию корпоративных технологий искусственного интеллекта».

Ключевые корпоративные возможности

Поиск с использованием ИИ: интеграция поискового механизма Qsirch с технологией Retrieval-Augmented Generation (RAG). При подключении к облачным или локальным LLM пользователи могут выполнять поиск по огромным массивам данных NAS с помощью запросов на естественном языке, превращая NAS в интеллектуальную корпоративную базу знаний.

Высокая доступность (HA): поддержка High Availability Manager для объединения двух NAS в кластер, что обеспечивает практически нулевое время простоя и непрерывность бизнес-процессов в случае непредвиденного отказа оборудования.

GPU Passthrough: слоты PCIe Gen 4 поддерживают дискретные видеокарты мощностью до 200 Вт, включая модели серии NVIDIA RTX, позволяя перенести ресурсоемкие графические и ИИ-вычисления на виртуальные машины.

Стандартная гарантия 5 лет: комплексная пятилетняя гарантия подчеркивает стремление QNAP обеспечивать надежность оборудования корпоративного класса.

Оформить заявку на приобретение ZFS NAS TVS-hx77AX можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройств на условиях MSRP TVS-h1677AX-R5-16G — 7,999 AZN, TVS-h1277AX-R5-16G — 7,199 AZN и TVS-h877AX-R5-16G — 6,299 AZN.