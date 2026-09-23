OPPO Enco X4: lossless-звук и настройка от Dynaudio

Компания OPPO представила беспроводные наушники Enco X4. Они оснащены коаксиальной двухдрайверной архитектурой и двойными ЦАП (DAC), настроенными в сотрудничестве с датской компанией Dynaudio. Внутри наушников используется комбинация из 11-мм динамического низкочастотного и 6-мм высокочастотного излучателей. Производитель заявляет увеличение мощности низких частот на 50% и снижение искажений во всем диапазоне на 20% в сравнении с предыдущим поколением Enco X3.

За обработку звука отвечает 6-нм чип, заявлена поддержка передачи аудио высокого разрешения в формате 48 кГц/24 бит без потерь. Также предусмотрено пространственное звучание с локальной обработкой на наушниках. Система активного шумоподавления (ANC) получила несколько режимов и может автоматически выбирать интенсивность в зависимости от окружающей обстановки. OPPO заявляет увеличение общей эффективности шумоподавления до 200%, а подавления шума человеческого голоса — до 250%.

Четыре микрофона и VPU используются для обработки голоса во время звонков: наушники рассчитаны на работу при окружающем шуме до 110 дБ и порывах ветра до 15 м/с. Для игр заявлена задержка до 39 мс, а функция перевода в реальном времени поддерживает более 20 языков и работает со смартфонами на Android и iOS.

Enco X4 работают по стандарту Bluetooth 6.1 и поддерживают кодеки AAC, SBC, LHDC и LC3. Также наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам. При воспроизведении в стандартном качестве (AAC) наушники работают до 13 часов без ANC (до 53 часов с кейсом), при включенном ANC показатели составляют до 6 и 26 часов соответственно. При использовании продвинутого кодека LHDC время работы сокращается до 10 и 42 часов (с кейсом). За 10 минут зарядки можно получить до 4,5 часа воспроизведения. Кейс поддерживает проводную и беспроводную зарядку.

OPPO Enco X4 уже доступны в Китае по цене около $179. Доступные цвета корпуса –белый, розово-золотой и титаново-серый.