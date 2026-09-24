Представлены Beats 360: полноразмерные наушники с модульным дизайном и улучшенным ANC

Принадлежащая Apple компания Beats представила новую флагманскую модель полноразмерных наушников Beats 360. Это первое решение компании, получившим модульную конструкцию со съемными амбушюрами и накладками на оголовье. Кроме того, наушники получили улучшенное шумоподавление (ANC), пространственное аудио и первую среди полноразмерных моделей Beats защиту от пота и брызг по стандарту IPX4.

Амбушюры снимаются поворотом, а мягкая накладка оголовья отсоединяется без инструментов. Пользователи могут комбинировать различные цвета и материалы (до 256 уникальных вариантов). На выбор предложены два типа покрытия амбушюров: «дышащее» трикотажное Performance Knit и премиальное из экокожи UltraPlush с улучшенной звукоизоляцией. Встроенные датчики автоматически корректируют профили звука и алгоритмы ANC в зависимости от выбранного варианта.

Beats 360 получили новую акустическую систему с разработанными специально для этой модели динамиками. В каждом используются трехслойная диафрагма и два неодимовых магнита. Также установлен усилитель с расширенным динамическим диапазоном. Диаметр драйверов и диапазон частот компания не указала. Есть поддержка Dolby Atmos и функция динамического отслеживания положения головы. Фирменный аудиочип увеличил эффективность адаптивного алгоритма ANC в 1,75 раза по сравнению с Beats Studio Pro. Для качественной передачи голоса в наушниках установлен массив из 9 цифровых MEMS-микрофонов. Заявлена поддержка режима прозрачности и динамического эквалайзера.

Наушники подключаются к источнику звука по Bluetooth 5.3 и поддерживают как экосистему Apple, так и Android-устройства. Компания указала, что на одном заряде Beats 360 проработают до 32 часов с ANC и без него — по всей видимости, это опечатка в пресс-релизе, так как показали должны различаться. Быстрая зарядка Fast Fuel через USB-C обеспечивает до одного часа воспроизведения после пяти минут зарядки. Кабель USB-C и адаптер питания в комплект не входят.

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На правой чашке расположены качелька регулировки громкости и многофункциональная кнопка управления воспроизведением и звонками. Слева находятся кнопка питания и отдельная клавиша переключения режимов прослушивания. Чашки могут независимо поворачиваться и складываются в плоское положение для переноски. Габариты наушников 360 составляют 191,3 × 165,5 × 87,1 мм, вес – 294,5 гр.

Цена Beats 360 составляет $349,95, а комплект сменных амбушюров — $49,99. Наушники уже поступили в продажу.