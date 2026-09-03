Состоялся релиз The Blood of Dawnwalker от студии геймдиректора «Ведьмака 3»

На ПК и консолях вышла The Blood of Dawnwalker — это вампирской ролевой экшен-RPG от польской студии Rebel Wolves. Студия была основана в 2022 году ветеранами компании CD Projekt RED (авторами «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Cyberpunk 2077) во главе с гейм-директором Конрадом Томашкевичем.

Действие The Blood of Dawnwalker происходит в альтернативном XIV веке в области около Карпатских гор. По сюжету протагонист по имени Коэн, днем является человеком, а ночью превращается в вампира. Ему дается 30-дневный внутриигровой таймер на спасение своей семьи. Днем Коэн использует мечи и боевую магию, а под покровом ночи — принимает свою темную сущность и пускает в ход сверхъестественные умения. Разработчики сделали ставку на нелинейный сюжет — квесты можно выполнить в разном порядке или же вообще пропустить.

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Рейтинг игры от журналистов на Metacritic составил 83 балла из 100, а на OpenCritic — 85 баллов из 100 с 93% рекомендаций. Первые отзывы подтверждают, что игра получилась мрачной, захватывающей, непредсказуемой и весьма вариативной. Решения игрока действительно оказывают большое влияние на ход сюжета, диалоги отлично выписаны, а постановочные сцены сняты зрелищно. В этих аспектах игра не уступают культовой The Witcher 3, о чем упоминается в комментариях игроков. Из недостатков: встречаются баги и некоторым не понравилась боевая система.

The Blood of Dawnwalker вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Цена стандартного издания составляет $70. Есть и более дорогое издание с цифровым артбуком, саундтреком и энциклопедией.