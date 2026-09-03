Acer представил 7-дюймовую портативную консоль Predator Atlas 7 на базе Intel Arc G-Series

Компания Acer на выставке IFA 2026 в Берлине представила портативную консоль Predator Atlas 7 — более компактную версию Predator Atlas 8. Устройство предлагает те же процессоры серии Intel Arc G-Series, вплоть до Arc G3 Extreme с мощной графикой Arc B390. Предусмотрено до 24 Gb оперативной памяти LPDDR5X-7467 и SSD PCIe 4.0 M.2 2280 емкостью 1 Tb. Консоль работает под управлением ОС Windows 11.

Acer Predator Atlas 7 оснащена 7-дюймовым сенсорным IPS-экраном с соотношением сторон 16:9, разрешением FHD, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 500 нит и поддержкой переменной частоты обновления (VRR). Обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB. Экран защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus с антибликовым покрытием Acer DXC. В комплект поставки приставки также входит пленка из закаленного стекла.

Для предотвращения перегрева применяется система охлаждения с двумя вентиляторами. Один из них — металлический Predator AeroBlade с 89 лопастями толщиной 0,1 мм, а второй — обычный пластиковый. Acer также использует внутреннюю систему воздуховодов Vortex Flow для направления воздуха через корпус.

Емкость аккумулятора составляет 60 или 80 Вт·ч (две версии). Есть два порта Thunderbolt 4, слот для карты UHS-II microSD, 3,5-мм аудиоразъем, а также модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Корпус получил эргономичные рукоятки, текстурированные зоны хвата и аналоговые триггеры на основе эффекта Холла. В качестве опции доступны TMR-джойстики, предотвращающие дрейф стиков и обеспечивающие точность управления. За качество звучания отвечают два 2-ваттных динамика с технологией DTS:X Ultra, а два микрофона с технологией Acer PurifiedVoice с ИИ-шумоподавлением обеспечат четкую передачу голоса. Управление параметрами системы, подсветкой и режимами работы осуществляется через фирменное приложение PredatorSense. Габариты консоли составляют 292 x 112,7–123 x 28,5–48,4 мм, а вес — от 700 до 750 г в зависимости от емкости аккумулятора.

Acer Predator Atlas 7 будет доступна в Северной Америке с четвертого квартала 2026 года, а в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — с ноября 2026 года. Цены пока не объявлены.