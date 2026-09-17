Canon EOS R8 Mark II – самая легкая полнокадровая камера бренда с IBIS

Компания Canon представила EOS R8 Mark II — второе поколение полнокадровой беззеркальной камеры. Модель выполнена в стиле ретро, производитель отказался от привычных плавных линий корпуса в пользу более строгого, угловатого дизайна с рублеными гранями, вдохновленного классическими пленочными камерами (в частности, EOS 650 1987 года). Над экраном появился джойстик-мультиконтроллер, упрощающий выбор точек фокусировки, а слот для карт microSD переместился на боковую панель, чтобы доступ к нему оставался, даже когда фотоаппарат закреплен на штативе.

EOS R8 Mark II сохранила ключевые преимущества предшественницы, но при этом получила важное обновление – 5-осевой матричный стабилизатор изображения (IBIS) с эффективностью компенсации до 7,5 ступеней экспозиции. Внутрикамерная стабилизация отлично дополняет объективы без собственной стабилизации (фикс-объективы) и координирует работу с оптической стабилизацией в зум-линзах.

Отсутствие стабилизации было одним из главных недостатков выпущенной в 2023 году оригинальной EOS R8 как более компактной и доступной альтернативы EOS R6 Mark II. За счет добавленной системы стабилизации EOS R8 Mark II при весе 545 гр. оказалась немного тяжелее предшественницы, но при этом она остается самой легкой полнокадровой камерой Canon с системой IBIS.

EOS R8 Mark II оснащена 24,2-мегапиксельной полнокадровой CMOS-матрицей с электронным затвором. Поддерживается серийная съемка со скоростью до 40 кадров/с. Есть режим предварительной съемки, позволяющий сохранить до 20 кадров еще до полного нажатия кнопки спуска затвора, чтобы не упустить нужный момент.

Фирменная система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II с алгоритмами ИИ распознает людей, животных и транспорт. Добавлена функция Register People Priority для приоритизации конкретных лиц в толпе. Видеосъемка ведется с максимальным качеством 4K при 60 кадрах/с без кропа (oversampling из 6K) с поддержкой профиля Canon Log 3 для цветокоррекции. Доступна замедленная съемка Full HD до 180 кадров/с. Предлагаются 16 цветовых фильтров, функция простой регулировки глубины размытия с автоматическим подбором диафрагмы и выдержки, а также режим творческого брекетинга — можно сделать три снимка с разными яркостью и цветовыми оттенками.

Canon EOS R8 Mark II поступит в продажу в конце октября по цене $1899, а в комплекте с объективом Canon 24–50 мм со стабилизацией — $2099.