Trusted Kazakhstan: как Казахстан создает среду для международных IT-компаний и специалистов

Что заставляет технологическую компанию открыть бизнес в новой стране? Почему предприниматель решает строить там команду, а сильный специалист — переехать и продолжить карьеру?

Предпринимателю нужны не просто низкие налоги или современная инфраструктура. Ему нужна страна, где понятно, как работать, как зарегистрировать бизнес, как находить специалистов, как получить необходимый статус и как масштабировать бизнес. Такой подход лежит в основе концепции Trusted Kazakhstan.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев описывает ее так:

«Казахстан последовательно выстраивает среду, в которой международные IT- и AI-специалисты, предприниматели и технологические компании выбирают страну для долгосрочной работы и масштабирования».

Но что это означает на практике?

Можно ли из Казахстана работать на мировой рынок?

Один из показателей – экспорт технологий. По итогам 2025 года экспорт казахстанских IT-услуг достиг $1,142 млрд против $33,5 млн в 2020 году. Казахстанские IT-решения экспортируются более чем в 110 стран.

Это означает для технологической компании казахстанский рынок становится не конечной точкой, а площадкой, откуда она может начинать развитие и выходить на другие рынки.

Этому помогает и цифровая государственная инфраструктура. В UN E-Government Development Index 2024 Казахстан занял 24-е место среди 193 стран.

Параллельно страна развивает международную цифровую связанность. Гипермагистраль «Запад — Восток» протяженностью около 4,5 тыс. километров от Актау до Хоргоса вместе с Транскаспийской волоконно-оптической линией должна стать частью цифрового маршрута между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Географическое положение Казахстана в этом случае получает новое значение: то есть Казахстан постепенно становится точкой, через которую могут проходит не только товары, но и данные, цифровые сервисы и технологии.

Для иностранного предпринимателя или специалиста знакомство со страной начинается не с большой стратегии, а с очень практических вопросов. Для этого в Казахстане есть Digital Nomad Visa, Digital Nomad Residency. Участникам Astana Hub доступен специальный режим, а Международный финансовый центр «Астана» предлагает отдельную правовую юрисдикцию, основанную на принципах английского общего права.

Все это формирует маршрут от первого интереса к стране до запуска реального проекта.

Однако одной инфраструктуры недостаточно, технологические компании не появятся без людей, которые умеют создавать технологии.

Где брать людей, которые будут создавать технологии?

Это один из главных вопросов всей мировой AI-гонки. Можно построить дата-центры, привлечь инвестиции и создать специальные режимы для бизнеса. Но без инженеров, исследователей, предпринимателей и специалистов по AI технологическая экосистема не работает. Поэтому человеческий капитал становится еще одной частью Trusted Kazakhstan.

В стране развиваются AI Qyzmet, AI Sana, Tomorrow School, QazCoders, AI-программы внедряются в университетах. Одновременно создаются механизмы привлечения международных специалистов.

Дело не только в том, чтобы увеличить количество кадров. Важно и то, какой опыт они привносят в страну. Международные специалисты делятся опытом и знаниями, создают команды, запускают проекты и включают местное технологическое сообщество в глобальные профессиональные сети.

Так возникает следующий уровень доверия: люди приезжают не только работать в Казахстане – они становятся частью его технологической среды.

Почему именно доверие?

Потому что решение компании или специалиста прийти в новую страну относительно легко принять один раз. Гораздо сложнее добиться, чтобы они остались, инвестировали, расширили команду и запустили следующий проект.

И здесь возникает главный вопрос: что должно убедить бизнес и специалистов остаться. Trusted Kazakhstan – это не отдельная рекламная кампания и не один государственный инструмент. Это совокупность условий, которые отвечают на очень практичные вопросы международного бизнеса:

Можно ли здесь открыть компанию? Есть ли понятные правила? Можно ли найти людей? Есть ли доступ к капиталу? Работают ли цифровые сервисы? Можно ли масштабироваться? Есть ли международное профессиональное сообщество?

Чем больше положительных и понятных ответов получает предприниматель, инвестор или специалист, тем выше вероятность, что первоначальный интерес к стране превратится в долгосрочное присутствие.

Где увидеть эту экосистему в действии?

С 23 сентября по 23 октября в Казахстане проходит AI MONTH – месяц, который объединяет ключевые события в сфере искусственного интеллекта и технологий.

Разработчики, предприниматели, стартапы, инвесторы, международные технологические компании, исследователи и государство встречаются в разных форматах – от хакатонов и образовательных инициатив до международных дискуссий и инвестиционных площадок.

Центральным международным событием AI MONTH станет AI & Digital Bridge 2026, который пройдет 1–3 октября в Астане.

Именно здесь можно увидеть как работает концепция Trusted Kazakhstan в реальной жизни.

Международные участники получат возможность не просто услышать о технологическом развитии страны, а увидеть компании и продукты, познакомиться с основателями, разработчиками и инвесторами, найти партнеров и понять, как устроена технологическая экосистема Казахстана изнутри.

Среди хедлайнеров форума – Баладжи Шринивасан, основатель Network School, Ерзат Дулат, сооснователь и CTO Higgsfield AI, и Джейми Битон, сооснователь и CEO Crimson Education.

И их участие также отражает три ресурса, за которые сегодня конкурируют технологические экономики: предпринимательство, технологии и человеческий капитал.

В программе AI & Digital Bridge — искусственный интеллект и его влияние на экономику, инвестиции и венчурный капитал, технологическое предпринимательство, цифровая инфраструктура, стартапы, таланты, Creative Industries и GameDev. Форум дополнит технологическая выставка, Startup Alley, Astana Hub Battle и другие форматы для прямого взаимодействия компаний, инвесторов и технологических команд.

В этом и заключается практический смысл Trusted Kazakhstan: не просто рассказать миру о Казахстане, а создать среду, в которой международный интерес превращается в реальные проекты, партнерства, компании и долгосрочное присутствие.

AI & Digital Bridge 2026

Форум пройдет 1–3 октября в МВЦ EXPO в Астане.

1 октября предусмотрена специальная программа высокого уровня с участием государственных и международных делегаций и представителей технологической индустрии по специальным приглашениям.

2–3 октября пройдет открытая программа для владельцев билетов.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Акимат Астаны.

Организация форума стала возможной благодаря поддержке партнеров и спонсоров. Все расходы на проведение AI & Digital Bridge 2026 покрываются за счет спонсорских средств.

Золотые партнеры — АО «Фридом Банк Казахстан», Kaspi.kz, АО «Самрук-Қазына» и АО «Казахтелеком». Серебряный партнер — Halyk Bank. Бизнес-партнер — Beeline Казахстан. Бронзовый партнер — Yandex Qazaqstan. Official Airline Partner — Air Astana.

Trusted Kazakhstan является частью более широкого технологического позиционирования страны – Kazakhstan is the Eurasian AI Hub.

На таких площадках можно увидеть идею Trusted Kazakhstan в действии: международное технологическое сообщество получает возможность не только услышать о развитии Казахстана, но и непосредственно познакомиться с компаниями, предпринимателями, разработчиками, инвесторами и инфраструктурой экосистемы.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств.

Золотые партнёры — АО «Фридом Банк Казахстан», Kaspi.kz , АО «Самрук-Қазына» и АО «Казахтелеком». Серебряный партнёр — Halyk Bank. Бизнес-партнёр — Beeline Казахстан. Бронзовый партнёр — Yandex Qazaqstan. Official Airline Partner — Air Astana.

Организаторами выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Акимат Астаны.