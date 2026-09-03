QNAP получила подтверждение соответствия процессов требованиям DEKRA IEC 62443-4-1

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик решений в области вычислительной техники, сетевых технологий и хранения данных, объявила о получении подтверждения соответствия процессов требованиям стандарта IEC 62443-4-1 от DEKRA — одной из ведущих независимых международных организаций в области испытаний, инспекций и сертификации. Это достижение демонстрирует неизменную приверженность QNAP безопасным процессам разработки, управлению рисками кибербезопасности и соблюдению международных требований, дополнительно укрепляя доверие к продуктам и решениям QNAP со стороны международных предприятий, промышленных заказчиков и партнеров по глобальным цепочкам поставок.

Проверка процессов была проведена DEKRA в соответствии со стандартом IEC 62443-4-1 с использованием обширной экспертизы группы в области кибербезопасности на Тайване и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это позволило обеспечить соответствие процессов QNAP международным требованиям. В официальной церемонии вручения сертификата приняли участие председатель совета директоров QNAP Мэйдзи Чанг (Meiji Chang), генеральный директор DEKRA Стэн Зуркевич (Stan Zurkiewicz), исполнительный вице-президент DEKRA Group и руководитель Азиатско-Тихоокеанского региона д-р Килиан Авилес (Dr. Kilian Avilés), а также представители Onward Security. Мероприятие стало важным этапом в развитии сотрудничества, направленного на повышение уровня безопасности глобальных цепочек поставок.

«Кибербезопасность является фундаментом разработки продуктов QNAP и основой доверия наших клиентов, — отметил председатель совета директоров QNAP Мэйдзи Чанг. — Мы постоянно совершенствуем архитектуру безопасности наших продуктов, процессы управления уязвимостями и жизненный цикл безопасной разработки, чтобы предлагать высоконадежные и устойчивые решения. Получение подтверждения соответствия процессов требованиям IEC 62443-4-1 стало важной вехой в развитии нашей системы управления безопасностью и демонстрирует нашу твердую приверженность международным стандартам и защите цифровых активов клиентов».

«В эпоху гиперсвязанных систем, огромных потоков данных и интеллектуальных приложений безопасность и доверие становятся ключевыми факторами промышленной инновации, — заявил председатель правления и генеральный директор DEKRA Стэн Зуркевич. — DEKRA на протяжении многих лет использует независимую и беспристрастную экспертизу в области испытаний, инспекций и сертификации, помогая международным компаниям формировать подтверждаемое доверие в условиях цифровой и экологической трансформации. Мы рады стать свидетелями достижения QNAP в области соответствия требованиям IEC 62443-4-1 и рассчитываем на дальнейшее создание дополнительной ценности по мере интеграции технологического сектора Тайваня в мировые рынки».

Генеральный директор DEKRA DTS APAC DTS и Onward Security Макси Цай (Maxi Tsai) отметил: «IEC 62443 выходит далеко за рамки оценки отдельных характеристик продукта: стандарт определяет, способна ли организация системно интегрировать требования безопасности на протяжении всего жизненного цикла продукта — от проектирования, разработки и тестирования до внедрения и реагирования на уязвимости. Успешное прохождение QNAP процедуры подтверждения демонстрирует способность компании системно интегрировать кибербезопасность в процессы исследований и разработок и механизмы управления. Являясь одним из ключевых драйверов развития кибербезопасности DEKRA в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Onward Security продолжит помогать предприятиям ориентироваться в сложных нормативных требованиях, превращая безопасность в ключевое конкурентное преимущество на рынке».

IEC 62443: глобальный стандарт кибербезопасности OT и промышленной инфраструктуры

Серия стандартов IEC 62443, разработанная Международной электротехнической комиссией (IEC), является ключевым международным стандартом кибербезопасности для систем промышленной автоматизации и управления (Industrial Automation and Control Systems, IACS). По мере сближения информационных технологий (IT) и операционных технологий (OT) сетевые системы хранения данных NAS, платформы периферийных вычислений и сетевые системы хранения играют все более важную роль в инфраструктуре интеллектуального производства, энергетики и транспорта. В связи с этим подтвержденная способность обеспечивать безопасную разработку становится обязательным условием для выхода на международные рынки и участия в высокотехнологичных цепочках поставок. Кроме того, на фоне появления новых нормативных требований, таких как Закон ЕС о киберустойчивости (Cyber Resilience Act, CRA), IEC 62443 становится важной основой для проактивного обеспечения соответствия международным требованиям.

В частности, стандарт IEC 62443-4-1 устанавливает строгие требования к процессам жизненного цикла безопасной разработки (Secure Development Lifecycle, SDL) поставщика, оценивая, насколько системно требования безопасности интегрируются на всех этапах — от первоначального планирования, проектирования и тестирования до выпуска продукта и его долгосрочного сопровождения.

Безопасность на протяжении всего жизненного цикла: ответ QNAP на требования мирового рынка

QNAP интегрирует принципы киберустойчивости в свои основные инженерные процессы благодаря долгосрочным инвестициям в жизненный цикл безопасной разработки (Secure Development Lifecycle, SDL), команду реагирования на инциденты безопасности продуктов (Product Security Incident Response Team, PSIRT) и независимое тестирование третьими сторонами.

Подтверждение DEKRA свидетельствует о способности QNAP обеспечивать подход «безопасность на этапе проектирования» (Secure-by-Design) на протяжении всего жизненного цикла продукта. Кроме того, QNAP активно противодействует рискам глобальных цепочек поставок с помощью собственной системы управления рисками цепочки поставок программного обеспечения (Software Supply Chain Risk Management, SSCRM) и комплексных спецификаций состава программного обеспечения (Software Bills of Materials, SBOM).

На фоне ужесточения нормативных требований эта многоуровневая архитектура безопасности позволяет корпоративным клиентам и партнерам по цепочкам поставок эффективно справляться с современными задачами в области соответствия нормативным требованиям и управления рисками.