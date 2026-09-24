Ушел из жизни Нури Ахмедов

Скончался заслуженный инженер Азербайджанской Республики, видный общественный деятель, меценат и один из ключевых организаторов джазовой жизни в Азербайджане.

С 1995 по 2014 год он являлся основателем и генеральным директором известного азербайджано-британского совместного предприятия AzEuroTel. Был удостоен Золотой медали Международного Союза Электросвязи в Женеве и являлся персональным стипендиатом Президента Азербайджана.

Тяжелую утрату понесла и Интернет-академия NETTY. Нури Ахмедов также стоял у истоков национальной интернет-премии, являясь для всех участников и организаторов этого ежегодного события гораздо большим, чем просто коллегой или участником общего дела. Он был мудрым, добрым, понимающим и щедрым человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом и поддержкой.

Кроме того, Нури Ахмедов сыграл огромную роль в популяризации музыкальной культуры. Он выступил учредителем легендарного Бакинского джаз-центра и на протяжении многих лет спонсировал и поддерживал проведение Бакинского международного джазового фестиваля.

Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и близким! Allah rəhmət eləsin!