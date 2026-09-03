Acer Project DualPlay Mini — концепт портативной консоли, которая трансформируется в мини-ноутбук

На выставке IFA 2026 компания Acer продемонстрировала необычное концептуальное устройство Project DualPlay Mini. Это портативная консоль, которая, благодаря 8-дюймовому поворотному экрану и встроенной клавиатуре, может трансформироваться в компактный ноутбук. По задумке производителя, пользователь может быстро переключаться между разными сценариями.

В игровом режиме Project DualPlay Mini выглядит как обычная портативная консоль с физическими органами управления, а после поворота дисплея открывается полноценная клавиатура с подсветкой. В таком формате устройство подходит для работы или игр, где важна точность, таких как шутеры от первого лица или стратегии, где управление клавиатурой удобнее геймпада. Для некоторых игр предусмотрено подключение Bluetooth-мыши. Устройство также можно подключить к внешнему монитору.

Технические характеристики устройства пока не раскрываются. Известно, что Project DualPlay Mini работает на процессоре Intel, модель которого не уточняется. За охлаждение отвечают два вентилятора — металлический Predator AeroBlade и обычный пластиковый. Устройство также можно подключить к внешнему монитору.

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Acer Project DualPlay Mini пока что лишь концепт, поэтому сроки и возможность его выхода на рынок не объявлены.