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Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen-Image-2.1 для генерации и редактирования изображений

Qwen-Image-2.1

Компания Alibaba представила ИИ-модель Qwen-Image-2.1, которая объединяет функции генератора, редактора и инструмента для удаления фона в единый пайплайн, что удобно для рекламы, дизайна и электронной коммерции.

За визуальную часть отвечает 32-слойный Single-Stream DiT с 7 млрд. параметров, а с учетом текстового кодировщика Qwen3-VL 8B общий объем параметров системы составляет 16,22 млрд. Модель нативно работает с разрешением 2K. Qwen-Image-2.1 умеет генерировать обычные изображения и картинки с прозрачным фоном, а также извлекать отдельные объекты из фотографий в виде RGBA-слоев. Для редактирования можно использовать исходное изображение вместе с отдельной маской или отмечать нужные области кругами и нарисованными пометками.

Qwen-Image-2.1

Модель поддерживает до 10 референсных изображений одновременно. Это позволяет собирать групповые портреты из разных фото или проектировать интерьер по набору из десяти образцов. Также можно скомбинировать различные элементы изображения в один образ, например, модель, одежда, обувь, сумка, головной убор. Среди поддерживаемых сценариев также заявлены создание панорам, инфографики и раскадровок.

Повышена точность сохранения деталей: черты лица и текстуры товаров остаются неизменными при смене фона или окружения. Также улучшена работа с типографикой и светом. Текст вписывается в композицию по шрифту и верстке, а кожа и материалы получили более естественную проработку теней.

По внутренним тестам Alibaba, Qwen-Image-2.1 набрала 60,28 балла, обойдя закрытые решения Nano Banana 2.0 и GPT Image 1.5. Независимые тесты модели еще не появились.

Веса Qwen-Image-2.1 уже опубликованы на GitHub и Hugging Face. Модель распространяется по лицензии Qwen Research, которая разрешает ее использование только в некоммерческих целях, связанных с исследованиями или оценкой. Для коммерческого применения необходимо получить отдельную лицензию у Alibaba.

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