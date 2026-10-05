QNAP представляет управляемые коммутаторы L3 Lite QSW-M5218 Series с поддержкой 25GbE

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных, сетевых и систем хранения данных, представила новые управляемые коммутаторы L3 Lite серии QSW-M5218, включающей модели QSW-M5218-6F12T и поддерживающий PoE коммутатор QSW-M5218P-6F12T. Серия предназначена для малого и среднего бизнеса, а также задач, требующих высокоскоростной сетевой инфраструктуры, включая передачу AV по IP. Коммутаторы оснащены 12 портами 10GbE RJ45 и шестью восходящими портами 25GbE SFP28, а их коммутационная способность достигает 540 Гбит/с. Сочетание маршрутизации L3 Lite, высокой доступности MC-LAG и высокоточной синхронизации времени IEEE 1588v2 PTP позволяет компаниям устранить ограничения пропускной способности магистральной сети и создать стабильную высокопроизводительную ИТ-инфраструктуру с возможностью плавного перехода на более высокие скорости.

По мере перехода NAS-устройств, серверов и рабочих станций на 10GbE традиционные порты 1G/2,5G и единственный восходящий канал 10G все чаще становятся узкими местами для производительности. Серия QSW-M5218 использует высокоплотные интерфейсы 10GbE для подключения высокоскоростных NAS, серверов виртуализации и мультимедийных рабочих станций, а порты 25GbE SFP28 формируют высокоскоростной магистральный канал, агрегирующий трафик в корпоративное ядро сети. Это обеспечивает до 2,5 раза большую пропускную способность восходящего соединения на один порт по сравнению с 10G. На уровне конечных устройств можно повторно использовать существующую медную кабельную инфраструктуру Cat 6a, без необходимости прокладывать новое оптоволокно, что упрощает модернизацию магистральной сети.

Одной высокой скорости подключения недостаточно. Предприятиям, которым требуются высокоскоростные восходящие соединения 25GbE и маршрутизация между подсетями, традиционно приходилось использовать сложные и дорогостоящие коммутаторы уровня L3. Серия QSW-M5218 предлагает решение, построенное на принципе сочетания простоты и низкого порога входа, характерных для решений, близких к L2, с необходимыми корпоративными возможностями маршрутизации L3. В отличие от управляемых коммутаторов L2, поддерживающих только VLAN/QoS, серия QSW-M5218 оснащена встроенными функциями L3 Lite, включая статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, DHCP-сервер и маршрутизацию между VLAN. Это позволяет локально обрабатывать трафик между сегментами, разгружать маршрутизатор ядра сети и снижать задержки. При этом, в отличие от полноценных моделей L3 с динамической маршрутизацией OSPF/BGP, решения серии QSW-M5218 позволяют значительно снизить затраты, что делает их оптимальным вариантом для реальных потребностей малого и среднего бизнеса и сетей с несколькими сегментами.

«По мере того как 10GbE выходит за пределы серверных помещений и распространяется непосредственно на рабочие места, реальное узкое место перемещается от конечных устройств к восходящим соединениям и электропитанию, — отметила Руби Чан (Ruby Chan), менеджер по продуктам QNAP. — Серия QSW-M5218 объединяет в одном коммутаторе восходящие соединения 25GbE, маршрутизацию L3 Lite, резервирование MC-LAG и подачу питания по PoE, позволяя предприятиям создавать стабильную, масштабируемую и простую в управлении высокоскоростную магистральную сеть с меньшими инвестициями».

Основные возможности

Расширенная маршрутизация L3 Lite для снижения нагрузки на ядро сети: встроенная поддержка двух стеков IPv4/IPv6, DNS, статической маршрутизации, DHCP-сервера, SNTP и маршрутизации между VLAN позволяет коммутатору локально определять маршруты для трафика между сегментами, повышая эффективность внутренней сети и снижая нагрузку на маршрутизатор ядра.

встроенная поддержка двух стеков IPv4/IPv6, DNS, статической маршрутизации, DHCP-сервера, SNTP и маршрутизации между VLAN позволяет коммутатору локально определять маршруты для трафика между сегментами, повышая эффективность внутренней сети и снижая нагрузку на маршрутизатор ядра. Высокая доступность MC-LAG и LACP: технология агрегирования каналов между несколькими коммутаторами (MC-LAG) объединяет соединения в единое логическое подключение, благодаря чему сеть продолжает работать даже при отказе отдельных физических каналов. В сочетании с технологией высокой доступности (HA) QNAP NAS это обеспечивает двухуровневую защиту на уровне системы хранения и сети, а поддержка протокола управления агрегацией каналов (LACP) повышает пропускную способность и надежность соединения.

технология агрегирования каналов между несколькими коммутаторами (MC-LAG) объединяет соединения в единое логическое подключение, благодаря чему сеть продолжает работать даже при отказе отдельных физических каналов. В сочетании с технологией высокой доступности (HA) QNAP NAS это обеспечивает двухуровневую защиту на уровне системы хранения и сети, а поддержка протокола управления агрегацией каналов (LACP) повышает пропускную способность и надежность соединения. Аппаратная поддержка PTP и IGMP Snooping для профессиональной AV-синхронизации: поддержка IEEE 1588v2 PTP и Transparent Clock обеспечивает синхронизацию времени с точностью до субмикросекунд на аппаратном уровне и компенсирует задержки коммутации. В сочетании с IGMP Snooping, который точно управляет несколькими потоками многоадресной передачи и предотвращает перегрузку пропускной способности избыточным трафиком, это позволяет медиасерверам, NAS и видеостенам сохранять покадровую синхронизацию в средах AVoIP.

поддержка IEEE 1588v2 PTP и Transparent Clock обеспечивает синхронизацию времени с точностью до субмикросекунд на аппаратном уровне и компенсирует задержки коммутации. В сочетании с IGMP Snooping, который точно управляет несколькими потоками многоадресной передачи и предотвращает перегрузку пропускной способности избыточным трафиком, это позволяет медиасерверам, NAS и видеостенам сохранять покадровую синхронизацию в средах AVoIP. PoE-модель для упрощения кабельной инфраструктуры (QSW-M5218P-6F12T): PoE-версия обеспечивает до 90 Вт на порт при общем бюджете мощности 470 Вт. Она позволяет полностью питать до 12 точек беспроводного доступа или камер видеонаблюдения с поддержкой PoE+ (30 Вт), а также более мощные устройства, включая точки доступа Wi-Fi 7 и PTZ-камеры, без необходимости прокладывать дополнительные кабели питания или устанавливать отдельные инжекторы питания. Изоляция VLAN и восходящие соединения 25GbE предотвращают перегрузку магистральной сети при передаче большого объема трафика от высокоскоростных беспроводных устройств.

PoE-версия обеспечивает до 90 Вт на порт при общем бюджете мощности 470 Вт. Она позволяет полностью питать до 12 точек беспроводного доступа или камер видеонаблюдения с поддержкой PoE+ (30 Вт), а также более мощные устройства, включая точки доступа Wi-Fi 7 и PTZ-камеры, без необходимости прокладывать дополнительные кабели питания или устанавливать отдельные инжекторы питания. Изоляция VLAN и восходящие соединения 25GbE предотвращают перегрузку магистральной сети при передаче большого объема трафика от высокоскоростных беспроводных устройств. Встроенная экосистема кибербезопасности: интеграция с системой обнаружения сетевых угроз и реагирования ADRA NDR X на базе QNAP NAS позволяет проактивно обнаруживать и изолировать программы-вымогатели и аномальный трафик. Также поддерживается изолированное решение резервного копирования QNAP Airgap+, снижающее риск компрометации среды резервного копирования в результате сетевой атаки.

интеграция с системой обнаружения сетевых угроз и реагирования ADRA NDR X на базе QNAP NAS позволяет проактивно обнаруживать и изолировать программы-вымогатели и аномальный трафик. Также поддерживается изолированное решение резервного копирования QNAP Airgap+, снижающее риск компрометации среды резервного копирования в результате сетевой атаки. Интеллектуальное управление QSS Pro и централизованный облачный контроль AMIZcloud: интуитивно понятный веб-интерфейс QSS Pro (QNAP Switch System Pro) упрощает управление функциями L2/L3 Lite и обновление прошивки в режиме онлайн. С помощью облачной платформы AMIZcloud можно контролировать коммутаторы, расположенные на нескольких площадках, без дополнительного оборудования или программного обеспечения, удаленно устранять проблемы в ИТ-инфраструктуре и снижать эксплуатационные расходы.

Основные характеристики

QSW-M5218-6F12T: 12 портов 10GbE RJ45, 6 восходящих портов 25GbE SFP28, коммутационная способность до 540 Гбит/с и функции управления L3 Lite.

12 портов 10GbE RJ45, 6 восходящих портов 25GbE SFP28, коммутационная способность до 540 Гбит/с и функции управления L3 Lite. QSW-M5218P-6F12T: 12 портов 10GbE RJ45 с поддержкой PoE, 6 восходящих портов 25GbE SFP28, коммутационная способность до 540 Гбит/с, подача питания PoE++ (IEEE 802.3bt) мощностью до 90 Вт на порт при общем бюджете мощности 470 Вт, а также функции управления L3 Lite.

Оформить заявку на приобретение коммутаторов серии QSW-M5218 можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройств с гарантией на 2 года на условиях MSRP составляет: QSW-M5218-6F12T — 2,099 AZN, QSW-M5218P-6F12T — 2,799 AZN.