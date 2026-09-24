Anthropic выпустила Claude Opus 5.5 – на 30% быстрее и на 40% дешевле предшественницы

Anthropic выпустила Claude Opus 5.5 – первую модель нового семейства Claude 5.5. Компания называет ее новым флагманом для агентного программирования, работы с компьютером и сложных аналитических задач. По данным Anthropic, при стандартных настройках типичные задачи с Claude Opus 5.5 обходятся примерно на 40% дешевле, чем при работе с Opus 5. При этом модель генерирует ответы в среднем на 30% быстрее, требуя меньше вычислительных ресурсов.

Одно из главных направлений улучшений – работа со сложными и продолжительными задачами, в которых модель должна самостоятельно планировать, использовать инструменты, проверять промежуточные результаты и вносить изменения в большой проект. Ранний тестировщик с помощью Claude Opus 5.5 выполнил миграцию кодовой базы объемом 680 тыс. строк менее чем за сутки. Вручную такая задача, по его оценке, заняла бы у команды инженеров несколько недель. В другом тесте модель провела аудит и исправление кодовой базы на 200 тыс. строк менее чем за три часа, предыдущей версии Opus 5 на аналогичную работу потребовалось более 20 часов и в 2,5 раза больше токенов. В тесте по миграции HAProxy с языка C на Rust модель Opus 5.5 завершила работу за 9,5 часов — на 2,5 часа быстрее Claude Fable 5.1, кроме того, ее работа обошлась на 51% дешевле.

Изменения коснулись и работы с обычными текстовыми задачами. Anthropic заявляет, что Opus 5.5 стала лучше выделять главное, реже использовать лишний жаргон и точнее следовать заданным правилам оформления. В одном внутреннем тесте модель должна была подготовить отчет о финансовых результатах компании по данным из веб-архива. Из 18 вариантов отчета 16 прошли установленную компанией фактологическую проверку, в которой любая «выдуманная» цифра или цитата считалась ошибкой. С аналогичным тестом Fable 5.1 и Opus 5 не справились вообще.

Anthropic также отмечает улучшения при оптимизации программного обеспечения: в одном из испытаний Opus 5.5 смогла сократить время загрузки всех страниц веб-приложения в 39 из 40 случаев, тогда как Opus 5 чаще вносила менее значительные изменения и могла при этом менять поведение приложения. Отдельное внимание компания уделила безопасности. Anthropic утверждает, что модель лучше предыдущих Claude соблюдает заданные ограничения, а в тестах на попытки выйти за пределы изолированной среды делала это примерно на 85 % реже, чем Opus 5 и Mythos 5.1. При этом Anthropic подчеркивает, что подобные проверки не позволяют полностью предсказать поведение модели в реальных условиях.

Стоимость API Opus 5.5 составляет $4 за миллион входных токенов и $20 за миллион выходных. Чтение токенов из кеша стоит $0,20 за миллион, а запись — $5. Для Opus 5 те же операции обходятся в $5, $25, $0,50 и $6,25 соответственно. Для Claude Code и Claude Platform предусмотрен отдельный быстрый режим, который может увеличить скорость работы до 2,5 раза — миллион входных токенов стоит $8, а выходных — $40.

Claude Opus 5.5 уже доступна на всех основных платформах, включая Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. В ближайшие недели компания обещает выпустить Claude Sonnet 5.5 и Claude Haiku 5.5 с частью тех же улучшений производительности, эффективности и безопасности.